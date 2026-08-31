STARA VREMENSKA PROGNOZA
Kada stiže prvi snijeg? Evo koja su predviđanja stogodišnjeg kalendara
Rana jutarnja magla i noćne temperature ispod 10 Celzijevih stupnjeva daju naslutiti da se ljeto 2026., obilježeno toplinskim valovima, približava kraju.
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Iako bi temperature u nadolazećim danima i tijekom rujna još mogle dosegnuti ljetne vrijednosti, mnogi već priželjkuju hladnije vrijeme.
Njemački Institut Robert Koch procjenjuje da je ovog ljeta u Njemačkoj od posljedica vrućine umrlo više od 15.000 ljudi. Od toga ih je 9600 preminulo tijekom ekstremnog toplinskog vala u posljednjem tjednu lipnja.
Stručnjaci upozoravaju da se toplinski valovi mogu predvidjeti te da su posebno opasni za starije, bolesne i osobe kojima je potrebna njega, zbog čega traže mjere zaštite, među ostalim i veću dostupnost klimatizacijskih uređaja.
Stiže li nakon vrućeg ljeta ekstremno hladna zima?
Jedan od odgovora na pitanje kakva bi mogla biti zima nudi takozvani stogodišnji kalendar, koji je u 17. stoljeću osmislio opat Mauritius Knauer u samostanu Langheim u Gornjoj Franačkoj, piše Euronews.
Knauer je izradio djelo pod nazivom "Calendarium Oeconomicum Perpetuum Practicum2, poznato kao stogodišnji kalendar. Cilj je bio pomoći poljoprivredi u Bavarskoj, a kalendar je trebao omogućiti redovnicima predviđanje vremena.
Astrološke pretpostavke na kojima je Knauer temeljio svoja predviđanja današnjim astronomima i meteorolozima više nisu prihvatljive. Ipak, kao i kod mnogih starih vremenskih izreka, njegova predviđanja i dalje privlače pozornost.
Predviđanja kalendara
Prema ažuriranom stogodišnjem kalendaru, lijepo vrijeme trebalo bi se nastaviti početkom rujna, sve do 3. rujna, kada se očekuje kiša. Listopad bi, prema tom kalendaru, trebao početi kišnim tjednom, nakon čega bi se izmjenjivali topli i oblačni dani.
Prvi mraz kalendar predviđa za 16. studenoga 2026., a kiša bi se trebala vratiti deset dana poslije.
Za Njemačku se od 1. prosinca predviđa mnogo snijega. Velike količine snijega posljednji su put zabilježene u travnju 2026. u Moskvi. Istodobno, klimatske promjene posljednjih su godina u drugim dijelovima svijeta donijele ne samo toplinske valove tijekom ljeta nego uglavnom i blaže zime.
Ostaje nam pričekati i vidjeti hoće li se predviđanja starog kalendara doista ostvariti.
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