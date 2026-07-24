ŠTO SE SMIJE, A ŠTO NE
Znate li svoja prava na plaži? Ležaljke ne smiju zauzeti cijelu obalu, evo što je dopušteno
Načelnik Milne Frane Lozić podsjetio je građane na prava na pomorskom dobru, ističući da nitko nema pravo prisvojiti javnu plažu ili ograničiti korištenje obale mimo zakona.
Dolaskom ljetnih mjeseci ponovno se aktualiziralo pitanje korištenja hrvatskih plaža – što je dopušteno, tko smije postavljati ležaljke i suncobrane te može li netko udaljiti građane s određenog dijela obale.
Načelnik Milne Frane Lozić objavio je na Facebooku pregled prava građana kada je riječ o pomorskom dobru, a njegovu objavu podijelila je i gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
U objavi se podsjeća dapomorsko dobro nije privatno vlasništvo. More, morska obala i javne plaže predstavljaju opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i svi ih imaju pravo koristiti pod jednakim uvjetima, u skladu sa zakonom.
Ležaljke ne mogu zauzeti cijelu plažu
Postavljanje ležaljki i suncobrana dopušteno je samo uz važeću dozvolu i na površini koja je određena planom upravljanja pomorskim dobrom grada ili općine. Međutim, sama dozvola za iznajmljivanje opreme ne znači da se može zauzeti cijela plaža.
Oprema se ne smije postavljati izvan odobrenog prostora, a uz more mora ostati osiguran slobodan prolaz.
Građanima se ne može zabraniti korištenje dijela plaže koji nije obuhvaćen važećom dozvolom.
"Nitko vas nema pravo udaljiti s javne plaže niti vam zabraniti korištenje dijela pomorskog dobra koji nije obuhvaćen važećom dozvolom", navodi se u objavi.
Ako netko prijeti građanima, vrijeđa ih, fizički ih pokušava spriječiti ili ih udaljiti s javne plaže, savjetuje se da odmah kontaktiraju policiju na broj 192.
Preporuka je fotografirati nepravilnosti
Građanima se preporučuje da prije prijave eventualnih nepravilnosti fotografiraju zatečeno stanje, zabilježe točnu lokaciju, datum i vrijeme te ukratko opišu problem.
Prva adresa za prijavu trebali bi biti pomorski ili komunalni redari grada ili općine. Pomorski redar nadzire korištenje pomorskog dobra, utvrđuje nepravilnosti, nalaže njihovo uklanjanje te može pokrenuti prekršajni postupak.
Ako je riječ o kršenju propisa iz nadležnosti lučke kapetanije, slučaj se može prijaviti toj službi, dok se Državnom inspektoratu prijavljuju sumnje na nezakonito korištenje pomorskog dobra ili situacije u kojima nadležna tijela ne poduzimaju potrebne mjere.
Odgovornost imaju i lokalne vlasti
U objavi se naglašava da odgovornost nije samo na korisnicima dozvola, već i na gradovima i općinama koji su obvezni organizirati pomorsko redarstvo i nadzirati korištenje pomorskog dobra.
Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, svaka jedinica lokalne samouprave mora imati najmanje jednog pomorskog redara ili zajednički organiziranu službu s drugim gradovima i općinama.
Ako lokalna vlast ne osigura pomorsko redarstvo ili ne izvršava zakonom propisane obveze, odgovorna osoba može biti kažnjena novčanom kaznom od 1300 do 6000 eura.
Kazne za nezakonito korištenje do 33 tisuće eura
Za nezakonito korištenje pomorskog dobra ili postupanje suprotno izdanoj dozvoli predviđene su visoke novčane kazne.
Ovisno o vrsti prekršaja, pravna osoba može dobiti kaznu do 33.000 eura, obrtnik do 10.000 eura, dok fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi može biti kažnjena do 6000 eura.
"Pomorsko dobro nije ničiji privatni posjed. More i obala pripadaju svima. Nitko nema pravo prisvojiti plažu, zatvoriti prolaz ili građanima uskratiti pravo na korištenje pomorskog dobra protivno zakonu", zaključuje se u objavi načelnika Milne.
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