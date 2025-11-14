Zaiskrilo oko Thompsona, DP-ov Jurčević: "I ja imam novinarsku iskaznicu pa ću upasti u stan gospođe Gamulin"

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Furio Radin u petak je, uz dozu ironije, a nakon još jedne rasprave u kojoj je tema bio Marko Perković Thompson, ustvrdio da taj glazbenik ne treba PR, da ga ima u Saboru.
Rasprava o Derifaj
„Stvarno taj pjevač ne treba PR, ima ga u Saboru“, ustvrdio je Radin nakon rasprave u kojoj su zastupnici Urša Gamulin Raukar (Možemo) i Josip Jurčević (NZ) iznijeli dijametralno različite poglede na slučaj novinarke Danke Derifaj i njeno izvještavanje o terasi Marka Perkovića Thompsona.
Raukar Gamulin je pozvala sve institucije, uključujući Vladu, DORH i sudove, da zaštite novinare u obavljanju posla, apostrofirajući pritom slučaj Derifaj, novinarke koju, kaže, DORH goni zbog obavljanja novinarskog posla, što je „nezapamćen slučaj od 1996.", a „s druge strane, slučajno, je MPT“.
Jurčević ju je prozvao da čini „zastrašujuće stvari“, da „zapravo potiče na nasilje i kršenje zakona“, jer je Derifaj, kaže „počinila nekoliko teških kaznenih djela, zato što ima novinarsku iskaznicu“.
„I ja imam novinarsku iskaznicu, pa ću onda upasti u stan gospođe Gamulin, pa ćemo vidjeti kako će onda reagirati, posebno ako su tamo djeca sama“, rekao je te joj kazao da „pazi što govori“.
O "vrlo čudnim malverzacijama MPT-a"
Raukar Gamulin ustrajala je kako je Derifaj bila na zajedničkom krovu koji pripada svim stanarima te zgrade, „koji je MPT vrlo čudnim malverzacijama pretvorio u svoju terasu“.
Nema nikakve odluke o tome da su to kaznena djela na teret Derifaj, vi obmanjujete javnost i vi ste opasni, uzvratila je Jurčeviću i poručila mu da mu je, ako želi doći kod nje doma, ulaz zabranjen.
Njenu izjavu Jurčević je nazvao „novom laži“ i kolegicu prozvao da si je uzela za pravo da ona presuđuje, a ne nadležne institucije.
Prema dokumentima nadležnih institucija (terasa) je vlasništvo MPT, a Gamulin i Možemo izgleda podržavaju nasilje i bezakonje, rekao je Jurčević.
Radin: Thompsonu se štuca
„Sad se već Thompsonu štuca od tolikog ponavljanja njegova imena“, zaključio je Radin.
Raukar Gamulin osudila je napad na novinara i snimatelja N1 televizije, koji se prije dva dana dogodio na glavnom zagrebačkom trgu.
Premijer je napad osudio, ali svoju odgovornost u tome ne vidi, ustvrdila je i poručila da ne možemo govoriti o slobodi ako novinari rade u strahu i ne možemo govoriti o demokraciji ako se novinarima sudi zato što postavljaju pitanja.
Novinari nisu neprijatelji države, oni su čuvari javnog interesa, poručila je Raukar Gamulin.
Od srpnja ove godine, kada je održao koncert u Zagrebu, a na kojemu se prema navodima organizatora okupilo pola milijuna posjetitelja, MPT postao je gotovo svakodnevna tema u Hrvatskom saboru, poglavito lijevih oporbenih zastupnika.
