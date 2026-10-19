Šenon: Recepti i ideje za hranjiva i nutritivna jela koja možete raditi svaki dan

Razdvojite šenon na manje cvjetiće, temeljito ih operite i dobro osušite kuhinjskim papirom kako bi se ljepše zapekli. U zdjeli ih pomiješajte s maslinovim uljem, soli i začinskim biljem, pa ravnomjerno rasporedite na lim za pečenje obložen papirom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta.