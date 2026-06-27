kraljica ljeta
Većina ljudi to preskoči: Prije nego što narežete lubenicu, nemojte zaboraviti važan korak
Kako prepoznati dobru lubenicu, sačuvati njezinu svježinu i spriječiti kvarenje
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Lubenica je tijekom ljeta jedna od omiljenih osvježavajućih namirnica. Sočna, hladna i prirodno slatka, mnogima je neizostavan dio vrućih dana. Iako je većina ljudi smatra voćem, botanički pripada porodici tikvenjača. Njezino crveno, vodom bogato meso sadrži mnogo prirodne tekućine, zbog čega se često smatra jednim od najosvježavajućih ljetnih zalogaja.
Posebnost lubenice nije samo u njezinu okusu, već i u brojnim „pravilima“ koja se povezuju s odabirom savršene. Neki vjeruju da žuta mrlja na kori pokazuje zrelost, drugi je kucaju i slušaju zvuk, treći provjeravaju težinu u odnosu na veličinu, a neki promatraju peteljku. Svaki od tih trikova može pomoći pri odabiru zrele i sočne lubenice, piše N1 Slovenija.
Kako pravilno čuvati cijelu i narezanu lubenicu
Još važnije od samog odabira jest pravilno skladištenje. Cijelu lubenicu nije potrebno držati u hladnjaku dok je ne prerežemo. Najbolje ju je čuvati na sjenovitom i hladnijem mjestu, podalje od izravnog sunca i izvora topline. Ako je u trgovini već bila rashlađena, preporučljivo je i kod kuće je držati u hladnijem prostoru.
Nakon što se lubenica prereže, pravila se mijenjaju. Narezana lubenica treba ići u hladnjak jer se na sobnoj temperaturi brzo kvari, posebno tijekom ljetnih vrućina. Najbolje ju je čuvati u zatvorenoj posudi ili dobro zamotanu kako bi zadržala sočnost i kako ne bi poprimila mirise druge hrane. Veći komadi ostaju svježi dulje od malih kockica jer imaju manju površinu u dodiru sa zrakom.
Prije rezanja preporučuje se oprati lubenicu, iako se kora ne jede. Nož tijekom rezanja prolazi kroz površinu kore i može prenijeti nečistoće izvana u unutrašnjost ploda, pa je ovaj korak važan za higijenu.
Za praktičnu pripremu tijekom dana lubenicu je najbolje narezati na veće komade ili trokute i spremiti u posudu s poklopcem. Tako ostaje spremna za posluživanje, a sok se neće razlijevati po hladnjaku. Ako je narežete na kockice, dobro je na dno posude staviti papirnati ubrus koji će upiti višak tekućine. Ubrus treba redovito mijenjati jer s vremenom gubi učinkovitost.
Lubenicu je moguće i zamrznuti, no nakon odmrzavanja gubi svoju karakterističnu čvrstu teksturu. Ipak, i dalje može poslužiti za pripremu napitaka, smoothieja ili drugih osvježavajućih ljetnih kombinacija.
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