Većina ljudi to preskoči: Prije nego što narežete lubenicu, nemojte zaboraviti važan korak

Još važnije od samog odabira jest pravilno skladištenje. Cijelu lubenicu nije potrebno držati u hladnjaku dok je ne prerežemo. Najbolje ju je čuvati na sjenovitom i hladnijem mjestu, podalje od izravnog sunca i izvora topline. Ako je u trgovini već bila rashlađena, preporučljivo je i kod kuće je držati u hladnijem prostoru.