Gdje je kupanje najskuplje? Donosimo vam pregled cijena hrvatskih termi - od popularnih do paprenih

Lječilište Naftalan u Ivanić-Gradu jedino je u Europi i jedno od ukupno dva u svijetu s prirodnim izvorom ljekovite nafte ili naftalana. No u tamošnjem kompleksu su i bazeni s običnom vodom. Cijena cjelodnevne ulaznice radnim danom je 12 eura za odrasle i 8,50 eura za djecu, a vikendom 15 eura za odrasle i 11 eura za djecu u odbi od pet do 15 godina. Sve poludnevne ulaznice su tri eura jeftinije. Obiteljska ulaznica radnim danom košta 40, a vikendom i blagdanima 50 eura.