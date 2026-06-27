cijene po toplicama
Gdje je kupanje najskuplje? Donosimo vam pregled cijena hrvatskih termi - od popularnih do paprenih
Onima kojima se ne ide na more ili si zbog cijena ne mogu priuštiti takav ljetni odmor, a okupali bi se, osunčali i opustili na raspolaganju su bazeni kojih ima u puno gradova diljem Hrvatske. A jedna od mogućih izbora su i terme, odnosno toplice.
Zbog tople i ljekovite vode u toplice se ne ide samo radi rehabilitacije, nego i na rekreativno kupanje jer ih većina osim zatvorenih bazena s termalnom vodom ima i one s običnom vodom i vodene parkove s mnoštvom sadržaja za sve.
U Hrvatskoj postoji jedanaest termalnih lječilišta, a osim Istarskih toplica sve se nalaze u kontinentalnoj Hrvatskoj, od Zagorja i Međimurja do Slavonije, na prostoru Panonske nizine gdje izvire termalna voda blagotvorna za mnoge bolesti, ponajprije reumatske.
Od jedanaest termi s bazenima i vodenim parkovima trenutno ne rade Istarske toplice koje su zatvorene zbog stečaja te bazeni u Varaždinskim Toplicama čija se sveobuhvatna obnova privodi kraju i vanjski bazen u Stubičkim Toplicama koji se također obnavlja.
"Nemaju baš sluha za umirovljenike"
Nedavno nam je Zvonimir Repač iz Matice umirovljenika Grada Zagreba kazao kako su cijene ulaznica u kontinentalnim kupalištima i termama prilično visoke za prosječni umirovljenički budžet.
"Jako teško ulazimo u terme jer se po visokim cijenama ulaznica vidi da ih malo ima sluha za privlačenje umirovljenika. A umirovljenici bi im bili vjerna publika koja bi dolazila i izvan sezone", požalio se.
Na cijene se ne žale samo umirovljenici.
"Godinama nisam bio na kupanju u nekom od vodenih parkova u široj okolici Zagreba pa sam se prilično šokirao kada je kći prošloga vikenda s prijateljicom i njenim roditeljima išla na bazene u Tuheljske Toplice. Ulaznica za cijeli dan košta 24 eura. Sjećam se da je prije tri-četiri godine ulaznica koštala nešto više od 100 kuna. Sada je skoro dvaput skuplja", rekao nam je jedan Zagrepčanin.
Na cjenicima domaćih toplica, objavljenima na njihovim mrežnim stranicama, provjerili smo koliko koštaju ulaznice za poludnevna i cjelodnevna kupanja radnim danima te vikendom i praznikom, ima li popusta za umirovljenike te kolike su cijene obiteljskih ulaznica.
BIZOVAČKE TOPLICE
U Bizovačkim toplicama, udaljenima dvadesetak kilometara zapadno od Osijeka na mjestu gdje je najtoplija termalna voda u Hrvatskoj nalazi se i vodeni park Aquapolis.
Cijena ulaznica za odrasle je 10 eura radnim danima i 12 eura vikendom i praznicima. Za umirovljenike, studente i srednjoškolce cijena je 9 eura radnim danom. Cijene ulaznica za djecu u dobi od tri do 15 godina su 7 eura radnim danom i 8 eura vikendom i praznicima. Postoje i kombinacije obiteljskih ulaznica koje za dvoje odraslih i dvoje djece radnim danom koštaju 32 eura, a vikendom 36 eura.
DARUVARSKE TOPLICE
Ove toplice s termalnim vodenim parkom Aqua Balissae nalaze se na mjestu rimskih termi iz 2. stoljeća.
Cijene ulaznica iste su od utorka do nedjelje (ponedjeljkom bazeni nisu otvoreni) i za odrasle su 13 eura za tri sata kupanja, 15 eura za šest sati kupanja ili 17 eura za cjelodnevno kupanje. Za iste termine cijene ulaznica za djecu, učenike, studente, umirovljenike i invalide Domovinskog rata su 11, 12 i 13 eura. Cjelodnevna obiteljska ulaznica košta 38 eura.
JEZERČICA
Terme Jezerčica u Donjoj Stubici uz unutarnje bazene imaju i vanjski vodeni park. Popodnevnu ulaznicu za kupanje od 15 do 21 sat radnim danom odrasli će platiti 13,50 eura, a djeca i umirovljenici 10 eura. Subotom i nedjeljom poludnevna ulaznica košta 15,50 eura za odrasle i 12,50 eura za djecu i umirovljenike. Cjelodnevna ulaznica za odrasle radnim danima košta 15,50 eura te 11,50 eura za djecu stariju od pet godina i umirovljenike. Vikendom je cijena ulaznice za odrasle 19,50 eura, a za umirovljenike i djecu 13,50 eura. Obiteljska ulaznica radnim danom košta 49 eura, a vikendom 60 eura.
KRAPINSKE TOPLICE
U vodenom parku Aquae Vivae u Krapinskim Toplicama cijena cjelodnevne ulaznice za odrasle i radnim danima i vikendom je 20 eura, a za djecu u dobi od 6 do 15 godina 15 eura. Ulaznica za tri sata kupanja košta 15 eura za odrasle i 10 eura za djecu, dok obiteljska ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece košta 58 eura.
NAFTALAN
Lječilište Naftalan u Ivanić-Gradu jedino je u Europi i jedno od ukupno dva u svijetu s prirodnim izvorom ljekovite nafte ili naftalana. No u tamošnjem kompleksu su i bazeni s običnom vodom. Cijena cjelodnevne ulaznice radnim danom je 12 eura za odrasle i 8,50 eura za djecu, a vikendom 15 eura za odrasle i 11 eura za djecu u odbi od pet do 15 godina. Sve poludnevne ulaznice su tri eura jeftinije. Obiteljska ulaznica radnim danom košta 40, a vikendom i blagdanima 50 eura.
STUBIČKE TOPLICE
Zbog izgradnje novog kompleksa bazena, u Stubičkim Toplicama je za građane otvoren samo unutarnji bazen. A tamo su cijene vrlo popularne. Dnevna karta košta šest eura, za umirovljenike pet, a za djecu od 7 do 15 godina četiri eura.
SVETI MARTIN
Cjelodnevno kupanje u toplicama Sveti Martin u Međimurju, odnosno tamošnjem Aquaparku MartiLandia odrasle košta 18,90 eura radnim danom, a 22,90 eura vikendom i blagdanima, dok su poludnevne ulaznice dva eura jeftinije. Za umirovljenike, srednjoškolce i studente cijena ulaznice je 13,90 eura radnim danima, a 17,90 vikendima i praznicima.
Obiteljska ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece u dobi od 6 do 15 godina košta 50,90 eura radnim danom i 60,90 eura vikendom i praznicima.
TOPLICE TOPUSKO
U Toplicama Topusko nedavno su otvoreni obnovljeni vanjski bazeni, dok se hotel i unutarnji bazeni još obnavljaju.
Cjelodnevna ulaznica za kupanje na vanjskim bazenima radnim danom košta 10 eura, a vikendom i praznicima 12 eura. Poludnevna ulaznica košta osam eura radnim danom, a 10 eura vikendom i praznicima.
TUHELJSKE TOPLICE
Ulaznice za Vodeni planet u Termama Tuhelj u Tuheljskim Toplicama podijeljene su u dvije kategorije: standardne za osobe iznad 150 centimetara visine te reducirane (!) za osobe od 115 do 150 centimetara visine ili, štono bi se reklo - za djecu. Osim toga, u Termama Tuhelj i petak je uvršten u dane vikenda pa cjelodnevne ulaznice za odrasle od ponedjeljka do četvrtka koštaju 17 eura, a za niže od 150 centimetara 14 eura.
U trodnevnom vikendu cijena cjelodnevne ulaznice za osobe više od 150 centimetara košta 24 eura po danu, a "reducirana" ulaznica za one niže od 150 centimetara košta 17 eura.
U ponudi su i ulaznice za trosatno kupanje koje radnim danom koštaju 14 eura radnim danom i 17 eura vikendom za odrasle te 10 eura radnim danoma i 13 eura vikendom za osobe niže od 150 centimetara.
Rječnikom tamošnjih termi, ulaznica za dvoje "standardnih" i dvoje "reduciranih" gostiju radnim danom košta 50 eura, a vikendom 66 eura.
VARAŽDINSKE TOPLICE
Obnova hotela Minerva i vanjskih bazena u Varaždinskim Toplicama privodi se kraju. Prije obnove započete prije goidnu i pol dana dnevna ulaznica za odrasle koštala je 8,50 eura radnim danima, a vikendom i blagdanima 9,50 eura. Za umirovljenike, studente i osobe s invaliditetom cijene su bile dva eura niže. Obiteljska ulaznica koštala je 21 euro radnim danom i 22 eura vikendom i blagdanima.
Naveli smo samo osnovne cijene no većina toplica u ponudi i u cjenicima ima još čitav niz drugih sadržaja poput noćnih kupanja, rođendanskih paketa s popustima ili besplatnim ulaznicama za slavljenike do skupljih ulaznica s kojima se dobije i obrok.
Najjeftinije su ulaznice za kupanje u Bizovačkim toplicama i u Topuskom, a najskuplje u Tuhelju i Svetom Martinu na Muri.
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