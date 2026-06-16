reagirao grad
U Osijeku osvanuli "lubenicomati iz Metkovića". Provjera pokazala: Taj OPG uopće ne postoji!
Na nekoliko lokacija u Osijeku ovih su se dana pojavile samouslužne police s lubenicama, koje su građani brzo prozvali "lubenicomatima". Kupac u predviđeni pretinac ubaci 10 eura i uzme jednu od izloženih lubenica, koje su teške između sedam i osam kilograma.
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Na policama je istaknuto da je riječ o lubenicama proizvođača OPG Ivica Ljedug iz Metkovića. Istaknut je i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva. Međutim, nakon provjere tih podataka otvorila su se pitanja o njihovu podrijetlu i legalnosti postavljanja.
Berba još nije počela
Željko Bjeliš, predsjednik Udruge proizvođača agruma i povrća "Neretvanska mladež", za Agroklub je rekao da berba neretvanskih lubenica još nije ni počela. Početak se očekuje za deset do 15 dana.
Kako se onda lubenice "iz Metkovića" već prodaju u Osijeku? Bjeliš je provjerio podatke navedene podatke pa ustvrdio da navedena osoba i OPG ne postoje. "S velikom sigurnošću mogu tvrditi da su ove lubenice uvoz iz Albanije", naglasio je.
Dodatna provjera napravljena je i preko Acta Croatice, jedne od većih baza hrvatskih prezimena i genealoških podataka, ali ni ta pretraga nije dala rezultate.
Grad Osijek najavio postupanje
Komunalno redarstvo Grada Osijeka potvrdilo je da su pokrenute odgovarajuće radnje. "Dotični gospodin nije upisan u registar OPG-ova, što smo provjerili s Jasminom Petrić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju", rekao je Siniša Lordan, voditelj pododsjeka za redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i promet Grada Osijeka, prenosi Dnevnik.hr.
Dodao je i da su police postavljene nelegalno i bez odobrenja. "Prometno-komunalni redar trenutno obilazi i evidentira lokacije, nakon toga ćemo dotičnog gospodina prijaviti nadležnoj inspekciji na daljnje postupanje, a lubenicomati će biti uklonjeni od strane trgovačkog društva Unikom", poručio je.
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