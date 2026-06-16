U Osijeku osvanuli "lubenicomati iz Metkovića". Provjera pokazala: Taj OPG uopće ne postoji!

Komunalno redarstvo Grada Osijeka potvrdilo je da su pokrenute odgovarajuće radnje. "Dotični gospodin nije upisan u registar OPG-ova, što smo provjerili s Jasminom Petrić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju", rekao je Siniša Lordan, voditelj pododsjeka za redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i promet Grada Osijeka, prenosi Dnevnik.hr.