Volite lazanje? Talijani u njih nikada ne dodaju ovaj sastojak

Razlikuju se vrste tjestenine, nadjevi, veličina porcija pa čak i način pečenja. Što to Talijani znaju o savršenim lazanjama, a mnogi drugi ne? Odgovor na to pitanje dao je talijanski chef Francesco Lucatorta, vlasnik restorana Ceci's Gastronomia u Los Angelesu, koji je kuharske tajne stjecao ne samo u profesionalnim kuhinjama, nego ponajprije uz talijanske none.