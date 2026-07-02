Kraj znojenju
FOTO / Japanci imaju rješenje za vrućine. Hrvatima nude klima-jakne i hlače s ventilatorima
Japansko veleposlanstvo u Hrvatskoj na društvenim je mrežama predstavilo neobično rješenje za rashlađivanje tijekom ljetnih vrućina.
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Veleposlanstvo Japana u Hrvatskoj objavilo je na društvenim mrežama "rješenje za sve kojima je vruće", koje dolazi iz Japana, zemlje poznate po tehnološkim inovacijama.
"Predstavljamo vam japansku klima-jaknu, jaknu s ugrađenim ventilatorima na baterije koji cirkuliraju zrak unutar odjeće i tako pomažu rashladiti osobu tijekom vrućih ljetnih mjeseci", napisali su na Fejsu.
Pojasnili su da su se prve klima-jakne u Japanu pojavile još 2004. godine te da ih danas redovito koriste građevinski radnici, zaposlenici tvornica, poljoprivrednici, dostavljači i svi koji tijekom ljeta rade na otvorenom.
Istaknuli su i da jakne nemaju ugrađen pravi klima-uređaj, nego dva mala električna ventilatora smještena u donjem dijelu leđa ili na bočnoj strani jakne.
"Ventilatori uvlače svježi zrak iz okoline u unutrašnjost jakne. Zrak zatim kruži oko tijela te izlazi kroz ovratnik i rukave", opisali su.
Dodali su i da ponuda ne staje samo na jaknama jer postoje i klima-hlače.
"Ako zaista teško podnosite vrućine možete se obući u pravi ljetni komplet! Ova rashladna odjeća ima punjivu litij-ionsku bateriju i regulator brzine rada ventilatora. Ovisno o brzini rada ventilatora, baterija obično traje od 8 do 24 sata", zaključuju.
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