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Kraj znojenju

FOTO / Japanci imaju rješenje za vrućine. Hrvatima nude klima-jakne i hlače s ventilatorima

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N1
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02. srp. 2026. 09:27
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klima-jakne
Facebook/Veleposlanstvo Japana u Hrvatskoj

Japansko veleposlanstvo u Hrvatskoj na društvenim je mrežama predstavilo neobično rješenje za rashlađivanje tijekom ljetnih vrućina.

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Veleposlanstvo Japana u Hrvatskoj objavilo je na društvenim mrežama "rješenje za sve kojima je vruće", koje dolazi iz Japana, zemlje poznate po tehnološkim inovacijama.

"Predstavljamo vam japansku klima-jaknu, jaknu s ugrađenim ventilatorima na baterije koji cirkuliraju zrak unutar odjeće i tako pomažu rashladiti osobu tijekom vrućih ljetnih mjeseci", napisali su na Fejsu.

Pojasnili su da su se prve klima-jakne u Japanu pojavile još 2004. godine te da ih danas redovito koriste građevinski radnici, zaposlenici tvornica, poljoprivrednici, dostavljači i svi koji tijekom ljeta rade na otvorenom.

Istaknuli su i da jakne nemaju ugrađen pravi klima-uređaj, nego dva mala električna ventilatora smještena u donjem dijelu leđa ili na bočnoj strani jakne.

"Ventilatori uvlače svježi zrak iz okoline u unutrašnjost jakne. Zrak zatim kruži oko tijela te izlazi kroz ovratnik i rukave", opisali su.

Dodali su i da ponuda ne staje samo na jaknama jer postoje i klima-hlače.

"Ako zaista teško podnosite vrućine možete se obući u pravi ljetni komplet! Ova rashladna odjeća ima punjivu litij-ionsku bateriju i regulator brzine rada ventilatora. Ovisno o brzini rada ventilatora, baterija obično traje od 8 do 24 sata", zaključuju.

Teme
klima-jakne veleposlanstvo japana veleposlanstvo japana u hrvatskoj

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