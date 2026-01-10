FOTO / Michelangelo s Trešnjevke: Snježni ljubavnici postali viralni hit

- Susjedi pozitivno reagiraju, zovu i šalju poruke da su vidjeli, bilo u medijima ili tu u kvartu - uglavnom dobivam pohvale. Neočekivano je i meni i njima da je postalo viralno. Tu i tamo se nađu neki koji vide nešto dalje od erotike u tome, ali takva je umjetnost. Još je sve čitavo i na mjestu, to je led i sigurno će potrajati neko vrijeme. Ranije sam isto radio skulpture od snijega, koristim rijetke prilike. Uvijek je to bilo nekako pritajeno, sad mi je ovo šok - priča nam.