ZMIJE izašle na sunce

VIDEO / Otac i sin u Gorskom kotaru naišli na hrpu poskoka, reakcija oduševila mnoge

N1 Info
12. ožu. 2026. 10:26
zmija, poskok pixabay
Pixabay/ilustracija

U kamenjaru se sunčalo najmanje pet poskoka koji su zbog lijepog vremena izašli na otvorene prostore.

Nevjerojatna snimka privukla je veliku pažnju u Facebook grupi “Goranske šanse”. Goranin Radovan Vučković iz sela Carevići kod Moravica, objavio je prizor koji je snimio tijekom šetnje sa sinom. Naime, u kamenjaru se sunčalo najmanje pet poskoka koji su zbog lijepog vremena izašli na otvorene prostore. Trenutno su i u fazi parenja pa su dodatno aktivni.

Otac je sinu smireno objasnio što su poskoci i kako ih treba promatrati s poštovanjem. Dječak u jednom trenutku ocu kaže da misli da bi “trebali bježati”, a on mu odgovara da “ostane miran i da samo dobro pazi da nije pod nogama”.

Kada ga dječak pita: "Zašto bježe od ljudi?" otac mu odgovara: "Pa bježe, sunce. Nisu sigurni".

U komentarima ispod objave mnogi su pohvalili ovakav pristup.

"Svaka čast. Super odnos. Očekivao sam ono balkansko 'ubij beštiju', a ono prekrasna snimka s razgovorom i razumnim objašnjavanjem", stoji u jednom komentaru.

Neki su upozorili da je dijete možda bilo izloženo nepotrebnoj opasnosti. Na to je Vučković odgovorio kako je važno da djeca nauče prepoznati poskoka i znati gdje ga mogu očekivati.

"Bolje da djeca nauče što je poskok i gdje ga mogu očekivati. Neće ih poskok ako paze kuda hodaju. Stoljećima već ljudi žive uz njih i rijetko dolazi do ugriza. Zadnji put u Carevićima poskok je ugrizao 1943. mojega oca kao 6-godišnje dijete, i to jer su se igrali bosi u dragama blizu sela", napisao je.

poskok zmija

