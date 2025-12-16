"zbog znanosti"
Dopustio da ga zmije ugrizu više od 200 puta. Njegova krv pomogla je stvoriti novi protuotrov
„Je li to bila pogreška? Da. Je li bilo glupo? Da“, priznaje Tim Friede. „Ali radio sam to zbog znanosti.“
Tim Friede svoje najgore ugrize zmija pamti do u najsitnije, bolne detalje.
Prvi je bio ugriz egipatske kobre. Drugi, sat vremena kasnije, ugriz monoklaste kobre. Oba ugriza dogodila su se u njegovoj kući u saveznoj državi Wisconsin. Oba su bila od izrazito otrovnih zmija. I nijedan nije bio nesretan slučaj, piše Science News.
Friede je kobrama namjerno dopustio da ga ugrizu — do danas je ukupno zabilježio 202 ugriza zmija. „Uvijek peče i uvijek, baš uvijek boli“, kaže. Nakon dva uzastopna ugriza kobre morao je biti prebačen helikopterom u bolnicu i proveo je četiri dana u komi. „Je li to bila pogreška? Da. Je li bilo glupo? Da“, priznaje. „Ali radio sam to zbog znanosti.“
Gotovo 20 godina Friede se „samoimunizirao“ protiv otrova nekih od najsmrtonosnijih zmija na svijetu. Postupak je uključivao mužnju otrova iz zmija te potom ubrizgavanje vrlo malih, a zatim postupno sve većih doza u vlastito tijelo.
„Zamislite Princezu nevjestu“, kaže Jacob Glanville, predsjednik i glavni izvršni direktor biotehnološke tvrtke Centivax. U tom filmu Westley postupno izgrađuje otpornost na otrovni (i izmišljeni) prah iokain izlažući mu se tijekom vremena. Upravo je to, objašnjava Glanville, učinio i Friede. Polako i sustavno ubrizgavao je sve veće količine otrova tijekom mjeseci i godina, na kraju razvijajući imunitet na više od desetak otrovnih zmija, uključujući koraljne zmije, crne mambe i čegrtuše. Nakon toga dopuštao je zmijama da ga ugrizu. Bez tog postupnog procesa, ugrizi „većine tih zmija bi ga ubili“, kaže Glanville.
No Friede je preživio. Razlog je taj što u njegovu krvotoku cirkulira vjerojatno jedinstvena kombinacija protutijela. Te molekule mogu neutralizirati toksine prisutne u različitim zmijskim otrovima — i jednog bi dana mogle pomoći i žrtvama slučajnih ugriza zmija.
Glanville, koji radi na razvoju univerzalnog cjepiva protiv gripe, bio je zainteresiran za druge primjere u kojima bi široki imunitet mogao biti koristan u medicini. Ugrizi zmija odmah su mu pali na pamet. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, otrovni ugrizi zmija godišnje usmrte do oko 140.000 ljudi. Postoji više od 600 vrsta otrovnih zmija, a izrada protuotrova za svaku od njih zahtijeva vrijeme i novac. Glanville je želio razviti jedan protuotrov koji bi mogao djelovati na toksine različitih otrovnih zmija. Smatrao je da bi Friede, osoba koju su ugrizle brojne zmije različitih vrsta, mogao pomoći.
Glanville je kontaktirao Friedea nakon što je o njemu čitao u medijima. „Rekao sam: ‘Ovo je možda nezgodno pitanje, ali stvarno bih volio dobiti malo vaše krvi.’“ Friede je odgovorio: „Čekao sam ovaj poziv jako dugo.“ Bio je uključen u manje studije i ranije, ali mnoge nisu objavljene, a drugi projekti jednostavno nisu zaživjeli. Glanvilleov jest.
Koktel protuotrova
Koristeći mali uzorak Friedeove krvi, Glanville i njegovi suradnici razvili su koktel protuotrova koji može ublažiti učinke određenih otrova. Kombinacija samo dvaju Friedeovih protutijela i lijeka koji blokira toksine, zvanog varespladib, u potpunosti je zaštitila miševe od inače smrtonosne doze otrova 13 različitih vrsta zmija, a djelomično ih je zaštitila od otrova još šest vrsta, izvijestili su istraživači 2. svibnja u časopisu Cell.
„Ovo je možda najbolja kombinacija objavljena do danas“, kaže Andreas H. Laustsen-Kiel, biotehnolog sa Tehničkog sveučilišta Danske u Kongens Lyngbyju, koji nije sudjelovao u istraživanju. Ovo istraživanje dio je nedavnog nastojanja nekolicine laboratorija, uključujući i Laustsen-Kielov, da razviju bolje protuotrove. Znanstvenici su pretraživali milijarde sintetskih protutijela kako bi pronašli ona koja ciljaju ključne toksine otrova, koristili umjetnu inteligenciju za osmišljavanje novih proteina koji neutraliziraju toksine te prenamijenili stari lijek kao potencijalno novo sredstvo u borbi protiv otrova poskoka.
Sav taj napredak ipak ne znači da je Glanvilleov koktel spreman za široku primjenu. „To je eksperimentalni protuotrov“, kaže Laustsen-Kiel. „To je dokaz koncepta.“
Među otrovnim vrstama zmija postoji oko 10 obitelji toksina koje su ključne mete za protuotrove, kaže koautor studije Peter Kwong, strukturni virolog sa Sveučilišta Columbia. Novi koktel cilja tri od njih. To je dovoljno za prelazak u sljedeću fazu testiranja. Istraživači žele surađivati s veterinarskim skupinama u Australiji kako bi potencijalno liječili pse koji dolaze s ugrizima zmija.
A tim uvijek može potražiti dodatne komponente protuotrova, kaže Glanville, vraćajući se milijardama protutijela pronađenih u Friedeovoj krvi. Friede se povukao iz ugriza zmija i samostalnih injekcija 2018. godine (nakon 202 ugriza i 654 imunizacije). Danas je zdrav 57-godišnjak koji redovito obavlja preglede jetre i bubrega kako bi se osiguralo da njegova povijest izloženosti otrovima nije oštetila organe.
„Tim je učinio nešto izvanredno i mislimo da bi to moglo promijeniti medicinu“, kaže Glanville. No naglašava da se nitko ne bi smio sam ubrizgavati zmijski otrov. „Aktivno obeshrabrujemo bilo koga da to pokuša“, kaže. „Nitko to više nikada ne treba raditi.“
