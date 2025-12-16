Dopustio da ga zmije ugrizu više od 200 puta. Njegova krv pomogla je stvoriti novi protuotrov

Glanville, koji radi na razvoju univerzalnog cjepiva protiv gripe, bio je zainteresiran za druge primjere u kojima bi široki imunitet mogao biti koristan u medicini. Ugrizi zmija odmah su mu pali na pamet. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, otrovni ugrizi zmija godišnje usmrte do oko 140.000 ljudi. Postoji više od 600 vrsta otrovnih zmija, a izrada protuotrova za svaku od njih zahtijeva vrijeme i novac. Glanville je želio razviti jedan protuotrov koji bi mogao djelovati na toksine različitih otrovnih zmija. Smatrao je da bi Friede, osoba koju su ugrizle brojne zmije različitih vrsta, mogao pomoći.