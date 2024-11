Svjetski putnik iz Splita snimio fotografiju koja je dobila više od 20 nagrada: “Stvaram svoju priču na old school način”

Podijeli :

N1

Fotografija Back to the Past splitskog fotografa, putopisca i youtubera Jurice Galića tijekom 2024. godine osvojila je čak 21 nagradu. Ugledni britanski The Guardian također je pisao o ovoj fotografiji, a autor Jurica Galić u emisiji N1 Newsnight s Ilijom Radićem govorio je o njenom nastanku i svojim putovanjima.