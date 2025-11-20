Antisezona 25: Osam dana plesa, rituala i zajedništva u MSU-u

Od 24. studenog do 2. prosinca u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu i na popratnim lokacijama održat će se posljednji ovogodišnji blok Antisezone, nezavisnoga suradničkog projekta za programiranje suvremenog plesa i srodnih izvedbenih praksi.
Pod zajedničkim nazivnikom Geometrije svjetla i sjene, na programu ovoga bloka su premijerne i reprizne izvedbe predstava te druge eksperimentalne forme.
“Posljednji blok Antisezone 25 zatvara ovogodišnji ciklus radovima koji zazivaju snagu, nježnost i zajedništvo koje je starije i onkraj je kaosa i rasapa kojem svjedočimo svakodnevno, u koji smo uronjeni”, kaže članica organizacijskoga tima Iva Nerina Sibila i dodaje: “Antisezona ne nudi eskapizam, već drugačiji pogled, dodir, iskustvo, koji poziva na zajedničko promišljanje što je naša srž, što nam je potrebno”.
Središnji je događaj premijera predstave Urobor nagrađivane plesne umjetnice Silvije Marchig u produkciji Kik Melone koja će se održati 27. i 28. studenog u dvorani Gorgona MSU-a.
Antisezona je nezavisni suradnički projekt suvremenog plesa kojeg od 2019. stvaraju same plesne umjetnice, gradeći prostor i uvjete za predstavljanje svojih radova.
Kroz nekoliko godišnjih programskih blokova, Antisezona je dosad ostvarila 30 premijera, gotovo 70 repriza te više od 20 međunarodnih gostovanja, uz bogat popratni program radionica, razgovora i istraživačkih labova.
Kolektiv – Iva Nerina Sibila, Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Tea Kantoci i Sindri Uču – kao feministička inicijativa razvija održiv ekosustav plesa u Hrvatskoj, povezujući lokalnu scenu s međunarodnim mrežama poput Life Long Burning i gradeći dinamičan, inkluzivan prostor za umjetnost i zajedničko bivanje.
