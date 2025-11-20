Antisezona 25: Osam dana plesa, rituala i zajedništva u MSU-u

“Posljednji blok Antisezone 25 zatvara ovogodišnji ciklus radovima koji zazivaju snagu, nježnost i zajedništvo koje je starije i onkraj je kaosa i rasapa kojem svjedočimo svakodnevno, u koji smo uronjeni”, kaže članica organizacijskoga tima Iva Nerina Sibila i dodaje: “Antisezona ne nudi eskapizam, već drugačiji pogled, dodir, iskustvo, koji poziva na zajedničko promišljanje što je naša srž, što nam je potrebno”.