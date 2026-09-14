FOTO / Dvorac Erdödy u Kerestincu otvoren nakon obnove

"Ovaj povijesni dvorac sa svojom velikom povijesnom baštinom u budućnosti će biti i mjesto okupljanja za mlade, kulturu, koncerte, predstave te događaje koji će učiniti kulturni program i sadržaj ovdje u Svetoj Nedelji, ali i u cijeloj Zagrebačkoj županiji pa i u glavnom gradu, još atraktivnijima i zanimljivijima“, istaknuo je.