Glumice iz novog filma Hane Jušić osvojile glavne nagrade na prestižnom švicarskom festivalu

"Bog neće pomoći" priča je o Čileanki Teresi (Manuela Martelli) koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari tvrdeći da je udovica starješininog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Tamo je prva dočeka starješinina mlađa sestra (Ana Marija Veselčić), a iako njen dolazak poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir, Teresa donese i slobodu, navodi se u priopćenju.