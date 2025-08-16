Glumice iz novog filma Hane Jušić osvojile glavne nagrade na prestižnom švicarskom festivalu

Ana Marija Veselčić i Manuela Martelli, glavne glumice u filmu "Bog neće pomoći" redateljice Hane Jušić, dobile su nagradu Leopard za najbolju glumačku izvedbu u glavnom natjecateljskom programu 78. Filmskog festivala u švicarskom Locarnu.
Glumice su nagradu dobile u glavnom natjecateljskom programu Concorso Internazionale, a među 18 natjecatelja izabrao ih je peteročlani međunarodni žiri, na čijem je čelu kambodžanski redatelj Rithy Panh.
U obrazloženju žiri navodi da su te dvije glumice, koje potječu iz različitih zemalja i kultura, "prenijele svoje ranjivosti, kao i iznimnu volju i tjelesnost, uspostavljajući značajnu povezanost i nadahnjujući zajednički bunt na autentičan i uvjerljiv način", stoji u priopćenju.
"Bog neće pomoći" priča je o Čileanki Teresi (Manuela Martelli) koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari tvrdeći da je udovica starješininog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Tamo je prva dočeka starješinina mlađa sestra (Ana Marija Veselčić), a iako njen dolazak poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir, Teresa donese i slobodu, navodi se u priopćenju.
Veselčić je preuzela nagradu i za kolegicu Martelli, čileansku glumicu i redateljicu, koja nije mogla prisustvovati dodjeli.
Regionalna premijera filma održat će se na 31. Sarajevo Film Festivalu, koji traje do 22. kolovoza.
Dug spisak suradnika
Producentica filma je Ankica Jurić Tilić. Uz Kinoramu kao glavnoga producenta, u produkciji su sudjelovale i kuće Nightswim (Italija), Micro Film (Rumunjska), Horsefly Films (Grčka), Maneki Films (Francuska), Perfo Production (Slovenija) i ERT S.A. (Grčka). Koproducenti su Ada Solomon, Diana Caravia, Ines Vasiljević, Stefano Sardo, Yorgos Tsourgiannis, Didar Domehri, Aleš Pavlin i Andrej Štritof.
Direktorica fotografije je Jana Plećaš, montažer Jan Klemsche, skladatelji Stavros Evangelou, Iris Asimakopoulou i Vasilis Chontos, dizajner zvuka Marius Leftărache, a tonski snimatelj Nikos Exarchos. Scenografiju potpisuje Laura Boni, kostimografiju Katarina Pilić, dok je majstorica maske Mojca Gorogranc Petrushevska.
Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Eurimagesa, talijanskog Ministarstva kulture, Rumunjskog nacionalnog centra za kinematografiju CNC, Helenskog filmskog i audiovizualnog centra – Creative Greece | Co-production Window, programa Europska unija - NextGenerationEU, ERT S.A.-a, programa Filming in Croatia, Francuskog nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike CNC – Aide aux cinémas du monde, Slovenskog filmskog centra, Viba Filma, HRT-a i programa Re-Act.
Na festivalu u Locarnu, koji je trajao od 6. do 16. kolovoza, ove je godine prikazano više od 300 naslova u 11 sekcija. Radi se o jednom od najstarijih filmskih festivala, osnovanom 1946. godine.
