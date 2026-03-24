Haaland kupio najskuplju norvešku knjigu pa je donirao općini u kojoj je odrastao

Zvijezda Manchester Cityja Erling Braut Haaland kupio je najskuplju norvešku knjigu svih vremena za rekordnih 1,3 milijuna kruna (oko 116 tisuća eura) te ju poklonio općini Time, u kojoj je odrastao.
Riječ je o jedinstvenom izdanju Snorre Sturlasonovih Kraljevskih saga iz 1594. godine, piše norveški VG. Kraljeva saga je izdanje Mattisa Størssøna i nazvana je "ikonom među svim ikonama" i jedinom cjelovitom u privatnom vlasništvu.
Knjiga je kupljena na aukciji 5. prosinca prošle godine iz zbirke knjiga člana uprave Johana Fredrika Odfjella. Do sad je bilo nepoznato tko je dao telefonsku ponudu, ali otkrilo se da su to bili Erling Braut Haaland i njegov otac Alfie.
"Nikada nisam bio strastveni čitatelj, ali želim da ova knjiga uvijek bude otvorena kako bi se iz nje moglo čitati o onima koji su potekli iz mojih krajeva, iz Brynea i Jærena", naveo je Erling Braut Haaland u priopćenju za javnost.
Odvjetnik Cato Schiøtz je u prosincu za Finansavisen rekao da je Størssønovo izdanje kraljevske sage najvažnija norveška knjiga, ispred Asbjørnsenove i Moeove "Norveške narodne priče" na drugom mjestu. Jedinstveno izdanje koje je Haaland kupio postat će najskuplja norveška knjiga ikad prodana.
Uz donaciju, Haaland ujedno poziva djecu i mlade na natjecanje koje će biti organizirano povodom ovog dara.
Ovim vrijednim darom, nogometna zvijezda pokazala je velikodušnost prema svojoj matičnoj općini, koja je dobila iznimno vrijedan dodatak svojoj kulturnoj baštini.
