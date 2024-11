MSU otvara izložbu o suvremenom plesu u zemljama bivše Jugoslavije

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu (MSU) otvara u utorak izložbu "Ples, otpor, (ne)rad. Kulturni, politički i umjetnički aspekti plesa za vrijeme i nakon Jugoslavije", rezultat istraživanja o razvoju digitalnog arhiva suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti tog prostora.

Izložba predstavlja dokumente, fotografije, video dokumentaciju, kataloge i knjige, ali i mapira odnose među plesnim umjetnicima, misliocima i strukturama koji govore o plesnim arhivima kao “križištu” pluralnosti prostora, pamćenja, radnih materijala, korpusa znanja, povijesti, prisutnosti, budućnosti, prijatelj(stav)a, politike i politika, otpornosti i otpora, ljubavi, neprijatelja, tišine, prosvjeda, disonanci, društvenosti, zajedništva i više, što ples čuva, drži i stvara kroz maštu i perspektivu.

Predstavit će se i (Non)Alinged Dance Archive – NADA, prvi digitalni arhiv plesa i izvedbenih umjetnosti na području bivše Jugoslavije, otvoren i dostupan istraživačima, umjetnicima i autorima na adresi www.nada.nomaddanceacademy.si

Izložbu prati knjiga “Bodies of Dance: Aspects of Dance as Cultural, Political, and Art Work in Yugoslavia and After“, koja artikulira političke, kulturne i umjetničke okvire u kojima se ples pojavljivao tijekom prethodnih stotinu godina u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Izložba s popratnim programom predstavlja završnu fazu dugoročnog projekta (Non)Aligned Movements, kojeg su koncipirali i realizirali partneri u mreži Nomad Dance Academy: Stanica Servis za savremeni ples, Lokomotiva, Nomad Dance Academy Slovenija, Nomadska plesna akademija Hrvatska, Objekt plesa i Tanzfabrik Berlin.

