Kolumnist N1 dobitnik tportalove književne nagrade

Josip Regovic/PIXSELL

Boris Dežulović dobitnik je tportalove nagrade za najbolji hrvatski roman objavljen u 2025. godini. Nagradu je osvojio za roman "Tko je taj čovjek?" u izdanju Ex Librisa – ambiciozno djelo koje spaja alternativnu povijest, filozofska promišljanja i elemente trilera.

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Radnja romana smještena je u vrijeme Hitlerova puča u Münchenu 1923. godine, a žiri je istaknuo kako Dežulović kroz povijesnu temu otvara pitanja suvremenosti, nastanka diktatura, ratova i uloge pojedinca u društvu.

O pobjedniku je odlučivao peteročlani žiri u konkurenciji 57 prijavljenih romana. U užem izboru našli su se i romani Damira Karakaša, Gabrijele Rukelj Kraškovič, Roberta Međurečana i Nenada Stipanića, piše Gea Vlahović za tportal.

Na svečanosti u Zagrebu Dežuloviću je uručena posebno dizajnirana skulptura umjetnika Silvija Vujičića te novčana nagrada od 15 tisuća eura.

Boris Dežulović (1964.) novinar je, književnik i jedan od osnivača legendarnog Feral Tribunea. Autor je brojnih romana, zbirki priča i kolumni, a tijekom karijere dvaput je osvojio nagradu Hrvatskog novinarskog društva za novinara godine te European Press Award za najbolji komentar.

Žiri je pobjednički roman opisao kao "fascinantno djelo" koje nadilazi žanrovske okvire i dugo ostaje u fokusu čitatelja nakon završetka čitanja.

Ovogodišnja dodjela tportalove književne nagrade prvi je put održana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija. Prošle godine nagradu je osvojila Olja Knežević za roman "Strada Fortunata".