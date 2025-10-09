Oglas

Mađarski pisac

Laszlo Krasznahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

N1 Info , Hina
09. lis. 2025. 13:16
Hungarian writer Laszlo Krasznahorkai gives a speech during the award ceremony as receiver of the "Austrian State Prize for European Literature" on July 26, 2021, in Salzburg, Austria. (Photo by Leo NEUMAYR / various sources / AFP) / Austria OUT
Leo NEUMAYR / APA / NEUMAYR / AFP

Mađarski pisac Laszlo Krasznahorkai dobitnik je Nobelove nagrade za književnost, objavio je u četvrtak Nobelov odbor.

Rođen 1954. u Gyuli u Mađarskoj, Krasznahorkai je jedan od najznačajnijih suvremenih europskih pisaca, poznat po gustim, hipnotičnim rečenicama i mračnim vizijama svijeta na rubu raspada. 

On je nasljednik srednjoeuropske literarne tradicije koja se proteže od Kafke do Thomasa Bernharda i koju karakteriziraju apsurd i groteskno pretjerivanje.

Njegova djela, poput romana "Satantango" i "Melankolija otpora", istražuju moralni kaos, propast civilizacije i ljudsku opsesiju smislom, a mnoge je od njih na film prenio redatelj Bela Tarr.

Teme
Laszlo Krasznahorkai nobelova nagrada za književnost

