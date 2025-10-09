Laszlo Krasznahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Mađarski pisac Laszlo Krasznahorkai dobitnik je Nobelove nagrade za književnost, objavio je u četvrtak Nobelov odbor.
Rođen 1954. u Gyuli u Mađarskoj, Krasznahorkai je jedan od najznačajnijih suvremenih europskih pisaca, poznat po gustim, hipnotičnim rečenicama i mračnim vizijama svijeta na rubu raspada.
On je nasljednik srednjoeuropske literarne tradicije koja se proteže od Kafke do Thomasa Bernharda i koju karakteriziraju apsurd i groteskno pretjerivanje.
Njegova djela, poput romana "Satantango" i "Melankolija otpora", istražuju moralni kaos, propast civilizacije i ljudsku opsesiju smislom, a mnoge je od njih na film prenio redatelj Bela Tarr.
