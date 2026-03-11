Marina Vujčić: Postoji predrasuda da se obiteljsko nasilje događa samo među neobrazovanima

"Prije straha, koji se s vremenom povećava, glavni razlog zašto se žene ne povjere nekome i zašto ne zatraže pomoć je sram da su se uopće našle u takvoj situaciji i da su to sebi dozvolile", nagasila je Vujčić i dodala da postoji predrasuda da se obiteljsko nasilje događa samo među neobrazovanima, no psihičko nasilje se mnogo češće događa u obiteljima obrazovanih.