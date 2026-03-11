Marina Vujčić: Postoji predrasuda da se obiteljsko nasilje događa samo među neobrazovanima

Književnica Marina Vujčić govorila je o obiteljskom nasilju koje je tema njezinog romana "Sigurna kuća".
Obiteljsko nasilje uvijek je aktualna tema, no u "Sigurnoj kući" nije riječ o klasičnoj priči, da muž ubije ženu, nego junakinja romana u ovom slučaju nakon dugogodišnjeg psihičkog maltretiranja u samoobrani ubije supruga.
"Odlučila sam se za tu priču zato što sam primijetila veliku razliku u tome kako se u medijima i javnosti predstavljaju slučajevi kad muškarac ubije ženu ili kad se, jako rijetko, dogodi da ona u samoobrani ubije njega", istaknula je Marina Vujčić za emisiju "Razgovor s razlogom" HRT-a.
Vujčić smatra da sigurna kuća ne postoji jer sustav ne funkcionira kako treba. U Hrvatskoj, za početak, nema dovoljno sigurnih kuća i nisu ravnomjerno raspoređene. "Jako se često događa da žena zatraži smještaj u sigurnoj kući, da joj kažu da nema mjesta, da će joj se javiti kad se mjesto oslobodi", upozorila je Vujčić.
"Prije straha, koji se s vremenom povećava, glavni razlog zašto se žene ne povjere nekome i zašto ne zatraže pomoć je sram da su se uopće našle u takvoj situaciji i da su to sebi dozvolile", nagasila je Vujčić i dodala da postoji predrasuda da se obiteljsko nasilje događa samo među neobrazovanima, no psihičko nasilje se mnogo češće događa u obiteljima obrazovanih.
Obrazovani nasilnici su mnogo perfidniji, mnogo su vještiji manipulatori, mnogo bolje barataju riječima. Imaju karizmu, šarmantni su prema drugima. Takvo nasilje mnogo je teže vidljivo jer će tek nakon godina i godina psihičkog doći do fizičkog nasilja, piše HRT.
Osim obiteljskog nasilja, mnogo je pitanja i problema kad govorimo o pravima žena u našem društvu. Ravnopravnost između muškaraca i žena nikad nije u potpunosti zaživjela. Naglasila je da se to događa jer je klima u društvu takva, vrijednosti su se poremetile, a nastupilo je vrijeme u kojem se Crkva jako miješa u život žena.
