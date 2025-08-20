hrvatske redateljice
Na SFF-u prikazan "Bog neće pomoći", kandidat za najbolji film
Film hrvatske redateljice Hane Jušić "Bog neće pomoći" prikazan je u srijedu na 31. Sarajevo Film Festivalu (SFF) gdje se natječe za naslov najboljeg ostvarenja u proteklih godinu dana u kategoriji igranih filmova.
"Bog neće pomoći" prije je prikazan na festivalu u Locarnu pa je sarajevska projekcija bila regionalna premijera, a publika SFF-a film je već nagradila dugim pljeskom uz ocjene kako je riječ o odličnom ostvarenju.
Jušić je debitirala na SFF-u prije desetak godina s prvim igranim filmom "Ne gledaj mi u pijat" koji je osvojio niz nagrada.
Njezin novi film otklon je od onoga što je do sada radila jer se fokusira na divlji pejzaž Dalmatinske zagore gdje se u izvornom patrijarhalnom okruženju dvije potpuno različite žene koje dolaze iz dva svijeta pokušavaju izboriti za svoju slobodu.
"Željela sam napraviti epski film", rekla je Jušić nakon sarajevske projekcije u razgovoru pred publikom.
Objasnila je kako se svjesno odlučila na specifični pejzaž jer se zasitila urbanog okoliša pa je potražila mjesto na kojemu nema previše tragova ljudskog obitavanja.
I sama priznaje da je film koji traje dulje od dva sata dug i vjerojatno spor no ističe kako je i to dio scenarija jer je upravo takav život pastira i njihovih obitelji koji u krajnje negostoljubivom okruženju pokušavaju preživjeti mučeći se s uzgojem ovaca i koza.
U takav svijet u filmu iznenada iz dalekog inozemstva stiže Teresa, koja pokušava uspostaviti komunikaciju s obitelji partnera kojega je upoznala u domovini i koji je tamo i preminuo.
Mlada žena koju glumi Čileanka Manuela Martelli, zagonetka je sama po sebi, a dodatna je zapreka u sporazumijevanju s pastirima i članovima njihovih obitelji to što ona govori samo španjolski jezik. Svi se stoga moraju dobro potruditi da bi jedni druge shvatili.
Jušić kaže kako je time pokušala kreirati situaciju u kojoj se svi preispituju dok pokušavaju razumjeti druge. "Teresa je predstavljala lik koji je poput ogledala za druge likove", kazala je Jušić.
Prva osoba s kojom dolazi u kontakt i s čijom će se sudbinom identificirati je Milena, sestra Teresina partnera koja je u obitelji omalovažavana, zlostavljana i zatočena u okovima vrijednosti koje se stoljećima ne mijenjaju u ruralnim krajevima.
Ana Karija Veselčić koja se izvanredno uklopila u takav lik Milene kazala je kako jezični izazovi jesu bili veliki, no prevladani su unatoč svim razlikama.
"Pri prvom čitanju scenarija identificirala sam se s likom Milene", kazala je u Sarajevu Veselčić dodajući kako joj nije bilo lako postići punu autentičnost lika no upravo joj je taj izazov bio dodatni motiv za rad.
Redateljica Jušić također kaže kako su glavne glumice odlično razumjele scenarij pa je s njima bilo lako raditi.
U filmu glume i Filip Đurić, mladi Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ivan Skoko, Bogdan Farcas te Vinko Kraljević.
U konkurenciji za nagradu Srce Sarajeva u kategoriji igranog filma na ovogodišnjem je SFF-u je devet regionalnih ostvarenja a "Bog neće pomoći" jedini je hrvatski kandidat.
Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada planirana je za petak.
