Nick Cave & The Bad Seeds objavili album s kojim dolaze u pulsku Arenu

Nick Cave & The Bad Seeds objavili su novi album uživo "Live God", snažno svjedočanstvo s turneje "The Wild God Tour", koja je tijekom 2024. i 2025. godine oduševila publiku diljem UK, Europe i Sjeverne Amerike, a nastavlja se i u idućoj godini, objavio je Charm Music Tim.
U sklopu monumentalne turneje, bend dolazi u pulsku Arenu na dva ekskluzivna koncerta 4. i 5. kolovoza 2026. Prvi najavljeni datum, 5. kolovoza, rasprodan je u samo nekoliko dana, a za 4. kolovoza ostalo je još pola kapaciteta Arene.
Album donosi 18 live pjesama s albuma "Wild God" iz 2024., ali i kultne klasike – od “From Her to Eternity”, “Papa Won’t Leave You, Henry” do “Into My Arms” i “Red Right Hand”. Njime se hvata, kako opisuje sam Nick Cave, “antidot očaju” – sirovu, uzvišenu i katarzičnu energiju koncerata koji su turneju učinili jednom od najupečatljivijih u karijeri benda. Album je već po izlasku sakupio snažne pohvale vodećih svjetskih medija.
Za svoju završnu fazu "The Wild God Tour" seli se u Australiju i Novi Zeland u veljači 2026. godine. Nakon toga bend se vraća u Europu u ljeto 2026. na seriju novih open-air koncerata i festivalskih nastupa, koja počinje 10. lipnja u dvorcu Malahide u Irskoj, te se nastavlja kroz Njemačku, Dansku, Češku, Austriju, Grčku, Italiju, Belgiju, Portugal, Francusku, Veliku Britaniju, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Norvešku i Litvu.
Nick Cave konstantno pomiče granice svog zvuka i nastupa, ostajući inovativan i nakon ulaska u peto desetljeće karijere. Jedan od najutjecajnijih i najcjenjenijih glazbenika svoje generacije, na pozornicu Arene popet će se zajedno s vjernom The Bad Seeds ekipom: Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.
