Nick Cave & The Bad Seeds objavili album s kojim dolaze u pulsku Arenu

Album donosi 18 live pjesama s albuma "Wild God" iz 2024., ali i kultne klasike – od “From Her to Eternity”, “Papa Won’t Leave You, Henry” do “Into My Arms” i “Red Right Hand”. Njime se hvata, kako opisuje sam Nick Cave, “antidot očaju” – sirovu, uzvišenu i katarzičnu energiju koncerata koji su turneju učinili jednom od najupečatljivijih u karijeri benda. Album je već po izlasku sakupio snažne pohvale vodećih svjetskih medija.