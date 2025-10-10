Za koncert Nicka Cavea prodano više od 60 posto kapaciteta pulske Arene

Za koncert Nicka Cavea & The Bad Seeds u pulskoj Areni, najavljen za 5. kolovoza iduće godine, u pretprodaji koja je krenula prije dva dana prodano je više od 60 posto kapaciteta pulske Arene, objavio je organizator koncerta Charm Music.
Generalna prodaja ulaznica za njegov prvi ikad koncert u pulskoj Areni od danas kreće i putem Eventim sustava te na njihovim fizičkim prodajnim mjestima.
Nick Cave se vraća u Hrvatsku nakon iznimnog uspjeha i rasprodanih nastupa na prošlogodišnjoj, Wild God turneji, kada je imao koncert i u zagrebačkoj Areni.
Sada dolazi u sklopu velike europske ljetne turneje i s repertoarom koji obuhvaća pjesme iz svih razdoblja njihove karijere. Turneja počinje 10. lipnja u dvorcu Malahide u Irskoj, obuhvaća Njemačku, Dansku, Češku, Austriju, Grčku, Italiju, Belgiju, Portugal, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Norvešku i Litvu, a završava 28. kolovoza na festivalu Rock en Seine u Francuskoj.
Organizator pulskog koncerta ističe kako Nick Cave uživa poseban status među publikom Hrvatske i regije, gdje svaka najava njegovog dolaska izaziva ogroman interes.
"Nastup u jedinstvenom antičkom amfiteatru u Puli bit će posebno emotivan trenutak, prvo Caveovo obraćanje publici unutar zidina starijih od dva tisućljeća, u prostoru koji nosi energiju povijesti i vječnosti", dodaje.
Na putu dugom više od četrdeset godina, od samih početaka kada je kao post punker originalnog zvuka svirao u malim klubovima do svjetske glazbene zvijezde koja puni arene, njegova su konstanta energični i uzbudljivi koncerti na kojima ostvaruje poseban odnos s obožavateljima.
U Puli će ga pratiti vjerna The Bad Seeds ekipa, Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
