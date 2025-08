Nova suradnja Liburnia Film Festivala i Nova Docu platforme

“Otvaranjem Nova Docu platforme, dokumentaristi su dobili još jedan prozor za distribuciju svojih filmova i to u cijeloj široj regiji. Nakon prikazivanja filma na velikom platnu festivala i u kino dvoranama, VOD je sljedeći logičan korak za svaki film na putu do publike. Kroz nove specijalizirane kanale publika za dokumentarni film širi se i to nam je svima važno zbog snage koju dokumentarni film nosi. Drugim riječima, dokumentarne filmove treba gledati što više, a ovom suradnjom na tome zajednički radimo”, rekao je programski direktor Liburnia Film Festivala Oliver Sertić.