Novo izdanje Zagreb Film Festivala od 10. do 16. studenog

S festivala kažu kako u toj evokativnoj autofikciji redatelj rekreira vlastito životno iskustvo nakon smrti majke, a u filmu "originalne forme koji na suptilan i nježan način spaja intimistički dokumentarac, igrani film s neprofesionalnim glumcima i dnevničke videozapise", glume članovi njegove obitelji. Premijeru je imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a nastao je u koprodukciji s hrvatskim Restartom.