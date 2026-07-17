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"ZOVITE ME ŠAKAL"

Objavljena knjiga o jednom od najpoznatijih hrvatskih provalnika

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Hina
|
17. srp. 2026. 10:28
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knjiga
Pixabay (ilustracija)

Umirovljeni kriminalisti i dugogodišnji šef ekipe za očevide zagrebačke policije Branko Lazarević objavio je knjigu naslova "Zovite me Šakal" u kojoj otkriva istine, laži i hvalisanja Josipa Mahovlića Šakala, jednog od najpoznatijih hrvatskih provalnika.

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Josip Mahovlić, zvani Šakal, bio je kriminalac bez fotografije, bez stalnog identiteta i društveni otpadnik koji je uživao u svojoj ozloglašenosti. Branko Lazarević, krim-inspektor iz Policijske uprave zagrebačke, godinama ga je proganjao, ispitivao, pratio, a na koncu i uzdržavao.

Iz tog neobičnog odnosa nastala je knjiga koja nadilazi kriminalističke anegdote i postaje priča o siromaštvu, povjerenju, životnim izborima i sudbini.

Kroz Šakalov život prolaze kasna Jugoslavija, zatvori, europsko podzemlje, dijaspora, ratne godine i tranzicijska Hrvatska. Autor Lazarević sve bilježi preciznošću istražitelja i nervom pripovjedača, stvarajući dokument vremena i portret uspona i pada čovjeka s margine.

Branko Lazarević, umirovljeni policijski inspektor i dugogodišnji autor kriminalističke publicistike, jedan je od rijetkih pisaca koji o svijetu zločina piše iz osobnog iskustva složenih terenskih istraga.

Knjigu "Zovite me Šakal" objavila je zagrebačka nakladnička kuća Indux media.

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Teme
branko lazarević josip mahlović knjiga zovite me šakal

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