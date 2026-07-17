Objavljena knjiga o jednom od najpoznatijih hrvatskih provalnika

Josip Mahovlić, zvani Šakal, bio je kriminalac bez fotografije, bez stalnog identiteta i društveni otpadnik koji je uživao u svojoj ozloglašenosti. Branko Lazarević, krim-inspektor iz Policijske uprave zagrebačke, godinama ga je proganjao, ispitivao, pratio, a na koncu i uzdržavao.