Srbija postala dio NASA-inog programa: "Rad srpskih inženjera pomogao je u ostvarenju nekih od najvećih postignuća čovječanstva"

U ime Srbije potpisao ga je ministar vanjskih poslova Marko Đurić, a supotpisnik Matt Anderson, zamjenik administratora NASA-e, podsjetio je da "veza Srbije sa NASA-om seže do programa Apolo, kada je rad srpskih inženjera pomogao da se ostvare neka od najvećih postignuća čovječanstva u svemiru".