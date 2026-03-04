Provalnik u Zagrebu obilazio stanove i označavao vrata: Evo kako je uhvaćen

Muškarac je označavao vrata stanova kako bi provjerio jesu li stanari kod kuće.
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom Sumnja se da je, prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđih pokretnih stvari s ciljem da ih protupravno prisvoji, u razdoblju od siječnja do ožujka 2026., u različito doba dana dolazio do stambenih objekata na području Novog Zagreba.
Sumnja se tako da je početkom siječnja u zasad neutvrđeno doba dana došao do stana na području Novog Zagreba gdje je preko balkona došao do ulaznih vrata te uporabom tjelesne snage i prikladnog alata provalio kroz ulazna vrata. Nakon što je ušao u kuću, sumnja se, iz jedne od prostorija kuće otuđio je nakit, nakon čega je pobjegao.
Također se sumnja da je 28. veljače na području Novog Zagreba u večernjim satima došao do stambene zgrade te je obilazio stanove prilikom čega je koristio posebne alate za diskretno obilježavanje ulaznih vrata stana, kako bi kasnije provjerio je li netko boravio u objektu. Time je, sumnja se, prikupljao informacije o prisutnosti stanara.
Idućeg dana, sumnja se, došao je ponovno na istu lokaciju te je dolaskom do dva označena stana vidio da su stanari prisutni u stanu nakon čega je odustao od provale te se krenuo udaljavati, ali ga je uočio i zatekao policijski službenik van službe u civilnoj odjeći te je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
Tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja policijski su službenici kod osumnjičenog pronašli provalnički alat za koji se sumnja da je koristio u provalama.
Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi nekoliko stotina eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog policijski su službenici podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu redovnim putem.
