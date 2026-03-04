Provalnik u Zagrebu obilazio stanove i označavao vrata: Evo kako je uhvaćen

Sumnja se tako da je početkom siječnja u zasad neutvrđeno doba dana došao do stana na području Novog Zagreba gdje je preko balkona došao do ulaznih vrata te uporabom tjelesne snage i prikladnog alata provalio kroz ulazna vrata. Nakon što je ušao u kuću, sumnja se, iz jedne od prostorija kuće otuđio je nakit, nakon čega je pobjegao.