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"metla za uhljebe"

Puljak: Pozivam sve pametne glave da sjednu zajedno i pronađu model kako ne bi četvrti put imali HDZ na vlasti!

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N1 Info
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17. srp. 2026. 11:29
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Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala uzroke inflacije u Hrvatskoj, turizam i parlamentarne izbore.

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n1 tv video marijana puljak

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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