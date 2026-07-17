"metla za uhljebe"
Puljak: Pozivam sve pametne glave da sjednu zajedno i pronađu model kako ne bi četvrti put imali HDZ na vlasti!
Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala uzroke inflacije u Hrvatskoj, turizam i parlamentarne izbore.
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