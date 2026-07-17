Anušić o akciji USKOK-a: "Mi smo svoje poteze povukli na vrijeme"

"Ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu, drugo, lažiraju reference, treće, preprodaju i ne proizvode ništa, i četvrto, na kraju krajeva stvaraju si ekstra profit koji ide na štetu poreznih obveznika", rekao je.