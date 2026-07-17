nabava vojnih čizama
Anušić o akciji USKOK-a: "Mi smo svoje poteze povukli na vrijeme"
Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je uhićenja u aferi vezanoj uz nabavu vojnih čizama, poručivši da će brigadir Ivica Devčić biti udaljen s radnog mjesta te da je MORH još prošle godine poduzeo ključne korake protiv spornih praksi.
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Uhićenje je danas komentirao ministar obrane Ivan Anušić. Rekao je da će Devčić, koji je i dalje djelatna vojna osoba, biti udaljen s radnog mjesta te da će mu biti prekinuta služba.
"Gospodin koji je jučer ujutro priveden i predan na daljnje postupanje državnom odvjetništvu bit će, sukladno zakonima i zakonskim okvirima, dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači, prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta", rekao je Anušić.
Ministar tvrdi da je MORH još prošle godine reagirao protiv tvrtke Design Vision i zabranio joj sudjelovanje na natječajima Ministarstva obrane.
"Želim napomenuti, što je vrlo bitno znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, odnosno i mojom odlukom, tvrtki koja se dovodi u pitanje zbog lažiranja svojih referenci zabranjeno uopće sudjelovati na natječajima koje raspisuje MORH", rekao je, prenosi Index.
Anušić je ustvrdio da je MORH svoje poteze povukao na vrijeme, a aktualnu akciju istražitelja opisao je kao logičan nastavak onoga što se događalo prošle godine.
"Mi smo već svoje poteze na vrijeme povukli. Sada je pravosuđe napravilo ono što je trebalo napraviti. To ide u smjeru u kojem će zakonski okvir dati daljnji smjer. Mi smo svoje završili", rekao je Anušić.
Dodao je da sličnih slučajeva vjerojatno ima i da će ih biti i u budućnosti.
"Ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu, drugo, lažiraju reference, treće, preprodaju i ne proizvode ništa, i četvrto, na kraju krajeva stvaraju si ekstra profit koji ide na štetu poreznih obveznika", rekao je.
"U ovom slučaju reagirali smo na vrijeme i sve te stvari još prošle godine odmaknuli od sebe. Sada je ovo jednostavno logičan slijed onoga što se dogodilo prije godinu dana", dodao je ministar.
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