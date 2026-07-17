Obilazan put
Kaos na autocesti: U sudaru se prevrnula cisterna, prekinut promet, nastala kolona
Zbog prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i cisterna, blokiran je južni kolni trak autoceste A3 kod Popovače.
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U nesreći, koja se dogodila oko 9.10h, na 86. kilometru autoceste, cisterna se prevrnula i u potpunosti zapriječila južni kolni trak, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.
Promet se odvija obilaznim putem, preko Križa, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon očevida, prenosi Dnevnik.hr.
O nesreći je izvijestio i Hrvatski autoklub, koji navodi da je prekinut promet na A3 između Križa i Popovače u smjeru istoka te da je kolona duga oko pet kilometara.
"Između čvorova Križ i Popovača moguće je voziti obilazno županijskom cestom ŽC3124. U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja", objavili su iz HAK-a.
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