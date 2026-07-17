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Obilazan put

Kaos na autocesti: U sudaru se prevrnula cisterna, prekinut promet, nastala kolona

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N1 Info
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17. srp. 2026. 10:47
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HAK
HAK

Zbog prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i cisterna, blokiran je južni kolni trak autoceste A3 kod Popovače.

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U nesreći, koja se dogodila oko 9.10h, na 86. kilometru autoceste, cisterna se prevrnula i u potpunosti zapriječila južni kolni trak, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.

Promet se odvija obilaznim putem, preko Križa, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon očevida, prenosi Dnevnik.hr.

O nesreći je izvijestio i Hrvatski autoklub, koji navodi da je prekinut promet na A3 između Križa i Popovače u smjeru istoka te da je kolona duga oko pet kilometara.

"Između čvorova Križ i Popovača moguće je voziti obilazno županijskom cestom ŽC3124. U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja", objavili su iz HAK-a.

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Teme
a3 hak prometna nesreća

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