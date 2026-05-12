Obuljen Koržinek: Hrvatska se pridružila bojkotu otvaranja Venecijanskog bijenala zbog Rusije

Hrvatska je jasno osudila poziv Rusiji na Venecijansko bijenale jer se kultura i umjetnost ne smiju koristiti za relativizaciju uloge Rusije u agresiji na Ukrajinu, izjavila je u utorak ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
"Hrvatska je jasno i čvrsto osudila poziv Rusiji na bijenale, pridružili smo se bojkotu službenog otvaranja”, rekla je ministrica Nina Obuljen Koržinekkoja je u utorak sudjelovala na sastanku ministara kulture država članice EU-a.
"Svi smo u raspravi potvrdili da se kultura i umjetnost ne smiju koristiti da bi se relativizirala uloga Rusije u strašnoj agresiji na Ukrajinu”, dodala je Obuljen Koržinek.
Ministri kulture država članica usvojili su svoje stajalište o ključnim elementima novog programa AgoraEU kojim se podržava kultura, mediji i civilno društvo u Europi. Ovaj program bit će dio sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) koji obuhvaća razdoblje od 2028. do 2034.
Što donosi AgoraEU?
AgoraEU spaja dosadašnji programe za kulturu, medije i civilno društvo iz kojeg će kulturni i medijski djelatnici povlačiti sredstva.
“Hrvatski umjetnici i kulturni djelatnici i svi oni koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama bili su jako uspješni u povlačenju sredstava. Mi smo kao država već od samih početaka provedbe tog programa osiguravali nacionalnu sufinanciranje, čime smo poticali sudjelovanje u tom programu”, rekla je Obuljen Koržinek, dodajući da AgoraEU donosi puno koprodukcija, književnih prijevoda, mobilnosti umjetnika, kazališnih predstava, itd.
Više novca za profesionalno novinarstvo?
Rekla je da će u novom Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2028.-2034. veliki naglasak biti na potpori medijima, ulaganjima u profesionalno novinarstvo, u medijsku pismenost, borbu protiv dezinformacija.
“Vjerujemo da ćemo u AgoriEu omogućiti profesionalcima u području medija u Hrvatskoj povlačenje sredstava i povezivanje s njihovim europskim partnerima”, kaže ministrica kulture i medija.
Ministrica Obuljen Koržinek sudjeluje i na drugom događaju, na kojem sudjeluje desetak ministara kulture i predstavnici Komisije, na kojem se razgovara o doprinosu digitalizacije u čuvanju kulturne baštine.
Hrvatska će predstaviti primjer 3D snimanja crkve Svetog Marka nakon potresa. Obuljen Koržinek kaže da je Hrvatska dobar primjer sveobuhvatnog digitalnog dokumentiranja šteta nakon potresa, ističući da je projekt obnove zagrebačke katedrale, koji se u velikoj mjeri naslanja na digitalne snimke koje su dale detaljan pregled stvarnog stanja, dobio međunarodnu nagradu kao najinovativniji projekt obnove na svjetskoj razini.
