UNESCO-ove povelje uručene za tri hrvatska dobra u Registru Sjećanje svijeta

Rukopis “Vita Sanctorum Marini et Leonis”, koji je Hrvatska u Registar upisala zajedno sa San Marinom i Italijom, donosi pripovijest o životu svetog Martina i njegovu putovanju od dalmatinske obale do San Marina. Rukopis iz 8. i 9. stoljeća čuva se u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Torinu te ima važnu ulogu u identitetu Raba.