Ovo je najgledaniji hrvatski film u kinima: Privukao je gotovo 75.000 gledatelja

Film Drugi dnevnik Pauline P., trenutačno najgledaniji film u hrvatskim kinima, dosad je privukao 73.817 gledatelja, čime potvrđuje status jednog od najvećih domaćih kinohitova za djecu i obitelj. Osim iznimnog odaziva publike u Hrvatskoj, film bilježi i značajan međunarodni uspjeh.
Oglas
Nakon međunarodne premijere na prestižnom Tallinn Black Nights Film Festivalu u Estoniji, jednom od najvažnijih europskih filmskih festivala, Drugi dnevnik Pauline P. nastavio je osvajati pozornost festivalske publike diljem Europe. U prosincu je film postigao velik uspjeh na UK Film Awards festivalu u Londonu, gdje je osvojio čak četiri važne nagrade. Proglašen je najboljom komedijom, a nagrada je pripala redatelju Nevenu Hitrecu. Katja Matković osvojila je priznanje za najbolju glumicu, Darko Hajsek nagradu za najbolju glazbu, dok je Tajana Čanić Stanković nagrađena za najbolju scenografiju.
Međunarodni festivalski put filma nastavlja se i u siječnju 2026. godine, kada Drugi dnevnik Pauline P. ima američku premijeru na 42. KidFilm Family Festivalu u Dallasu, jednom od najznačajnijih festivala posvećenih dječjem i obiteljskom filmu u Sjedinjenim Američkim Državama.
U vrijeme školskih praznika Drugi dnevnik Pauline P. nameće se kao idealan izbor za zajednički odlazak u kino. Film se i dalje prikazuje u Cinestaru i ostalim kinima diljem Hrvatske, a humorom, emocijama i temama bliskima djeci i roditeljima potvrđuje zašto je osvojio publiku svih generacija.
U filmu glume Katja Matković, Judita Franković Brdar, Igor Kovač, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Ana Topolko, Aria Dunda, Ramona Ivanda, Jakov Švarc, Tom Rushaidat, Anja Šovagović-Despot, Borko Perić, Jure Henigman, Dražen Kuhn, Iskra Jirsak, Marko Makovičić i drugi.
Producent filma je Jure Bušić, izvršni producent Hrvoje Habeković, direktor fotografije Dragan Marković Markoni, skladatelj Darko Hajsek, montažer Slaven Zečević, scenografkinja Tajana Čanić Stanković, kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović, majstorica maske Snježana Gorup, dizajner zvuka Julij Zornik, a snimatelj zvuka Matija Santro.
Film je nastao u produkciji Jake produkcije, Invide, Living Picturesa i Baboon Productiona, a distributer je tvrtka Jučer.
Projekt je podržan sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra i Filmskog centra Srbije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas