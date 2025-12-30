Ovo je najgledaniji hrvatski film u kinima: Privukao je gotovo 75.000 gledatelja

Nakon međunarodne premijere na prestižnom Tallinn Black Nights Film Festivalu u Estoniji, jednom od najvažnijih europskih filmskih festivala, Drugi dnevnik Pauline P. nastavio je osvajati pozornost festivalske publike diljem Europe. U prosincu je film postigao velik uspjeh na UK Film Awards festivalu u Londonu, gdje je osvojio čak četiri važne nagrade. Proglašen je najboljom komedijom, a nagrada je pripala redatelju Nevenu Hitrecu. Katja Matković osvojila je priznanje za najbolju glumicu, Darko Hajsek nagradu za najbolju glazbu, dok je Tajana Čanić Stanković nagrađena za najbolju scenografiju.