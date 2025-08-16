Šerbedžija: Vremena su opasna, dužnost je umjetnika na to upozoriti

"To je aktualna, opasna i oštra priča", kazao je Šerbedžija u razgovoru s novinarima i festivalskom publikom dodajući kako je poziv na sudjelovanje u filmu prihvatio bez oklijevanja iako ga je zatekao dok je radio u Bugarskoj na novom filmu u američkoj produkciji. Ostali glumci, kako je kazao, praktično su u prijatelji cijelog života.