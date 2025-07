"Poezija, kokain, dinamit" — Ovo je najgledaniji hrvatski dokumentarac od osamostaljenja

Redatelj filma rekao je kako je od 2. veljače i svjetske premijere u Rotterdamu film doživio čudesnu riječku premijeru, kino distribuciju u Hrvatskoj i Italiji, od Slavonskog Broda do Splita, od Udina do Sardinije i od Torina do Napulja, te brojne festivalske projekcije, od New Yorka do Taipeia.