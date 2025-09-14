Pola stoljeća od legendarnog Wish You Were Here - mnogima najdražem albuma Pink Floyda

Naslovi poput „Welcome to the Machine” i „Have a Cigar” oslikavaju industriju zabave kao hladan i ciničan mehanizam koji lomi pojedince obećanjima o slavi i bogatstvu, dok u pozadini potiče sumnju i razdor. Ironija sudbine je da su i sami Floydi nekoliko godina kasnije upali u zamke industrije i međusobnih sukoba koji su ih trajno obilježili, piše Ravno do dna.