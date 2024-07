Roger Waters otkrio da nije zainteresiran za okupljanje i koncert Pink Floyda: “Zauzet sam drugim stvarima”

Podijeli :

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Roger Waters (80) je odbacio ideju o ponovnom koncertu Pink Floyda, pojasnivši da je "zauzet drugim stvarima", među kojima je pisanje memoara i rad na vlastitome novom albumu.

Reutersu je kazao da se rado prisjeća vremena provedenog u rock grupi čiji je suosnivač, ali da ne planira ponovno nastupati sa dvojicom svojih bivših kolega iz benda, bubnjarom Nickom Masonom i gitaristom Davidom Gilmourom.

Grupu su, uz Watersa 1965. osnovali prvi frontman grupe, Syd Barret koji je umro 2006. u dobi od 60 godina nakon višegodišnje zloupotrebe droga i Richard Wright koji je umro 2008. u dobi od 65 godina nakon borbe s karcinomom. Barret je grupu napustio još 1968.

Waters, koji kao kreativna snaga stoji iza albuma poput “The Dark Side of the Moon” i “The Wall” grupu je napustio 1985. zbog međusobnih osobnih i kreativnih nesuglasica. Radilo se o pravnim natezanjima u pogledu korištenja naziva grupe s obzirom na to da su njegovi bivši kolege iz benda nastavili karijeru bez njega.

Waters i Gilmour već godinama su u sukobu, a nedavno su se na društvenim mrežama ponovno javno sukobili zbog različitih stajališta o rusko-ukrajinskome ratu.

Na Reutersovo pitanje hoće li njih trojica ikada više nastupiti zajedno, Waters je odgovorio: “Ne, zašto bismo?”

Članovi Pink Floyda posljednji su put nastupili zajedno 2005. na dobrotvornom koncertu Live 8 u Londonu, kada se Waters na pozornici pridružio Masonu, Gilmouru i klavijaturistu Richardu Wrightu. “Ne žalim zbog toga jer je Rick još bio živ i bilo mi je doista drago što smo imali priliku odsvirati makar tri, četiri pjesme”, rekao je Waters.

Mason je u svibnju za Reuters kazao da je otvoren za ponovno okupljanje benda, no da ni Waters ni Gilmour za to nisu zainteresirani.

Waters trenutačno radi na svojemu novom albumu pod nazivom “The Bar” i na memoarima.

