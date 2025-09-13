HNB nema baš dobre vijesti za građane

Nakon što je prosječna nominalna bruto plaća rasla po stopi od 15 posto dvije godine zaredom, u 2025. očekuje se usporavanje rasta na malo ispod 10 posto, a rast realnih plaća mogao bi se usporiti s gotovo 12 na oko 6 posto. Dodatno usporavanje rasta nominalnih i realnih plaća očekuje se i u 2026., što će uz istodobno očekivano jačanje produktivnosti rada ublažiti i rast jediničnih troškova rada.