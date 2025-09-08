Oliver Frljić
Kazališni redatelj: Ne volimo društvo svi jednako - neki ga kritiziraju, a neki su ga opljačkali
Oliver Frljić, kazališni redatelj čije predstave izazivaju burne reakcije, u emisiji Izvan okvira na N1 u Bosni i Hercegovini komentirao je nedavno otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu, gdje je zbog pritiska ratnih veterana uklonjena i njegova predstava "Mrzim istinu".
Naglasio je kako se u Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini i dalje vodi borba oko slobode umjetničkog izražavanja, podsjećajući i na ranije slučajeve kada se prosvjedima pokušavalo spriječiti izvedbu njegovih predstava.
"U BiH su zbog sigurnosti zatvorili predstavu Naše nasilje, vaše nasilje za javnost, ali dio publike izborio se da je ipak pogleda. Predivno je to – ljudi se bore za pravo da nešto vide i sami zaključe. Za razliku od onih u Benkovcu koji se bore za pravo da ne vide, jer bi možda – ne daj Bože – mogli promijeniti mišljenje. Možda bi vidjeli da nisam sotona, da ne mrzim nikoga i da je moj pokušaj da kritički govorim o društvu znak da ga volim. Ne volimo ga svi na isti način – neki su ga opljačkali 90-ih", poručio je Oliver Frljić u razgovoru za N1.
On je dodao:
"Paradoksalno je da ja više nisam u Hrvatskoj, ali još uvijek sam problem – neka vrsta ‘crvene krpe’ koja se izvlači kad treba skrenuti pažnju s važnijih tema. Umorio sam se objašnjavati što radim“, rekao je Frljić.
