Kazališni redatelj: Ne volimo društvo svi jednako - neki ga kritiziraju, a neki su ga opljačkali

"U BiH su zbog sigurnosti zatvorili predstavu Naše nasilje, vaše nasilje za javnost, ali dio publike izborio se da je ipak pogleda. Predivno je to – ljudi se bore za pravo da nešto vide i sami zaključe. Za razliku od onih u Benkovcu koji se bore za pravo da ne vide, jer bi možda – ne daj Bože – mogli promijeniti mišljenje. Možda bi vidjeli da nisam sotona, da ne mrzim nikoga i da je moj pokušaj da kritički govorim o društvu znak da ga volim. Ne volimo ga svi na isti način – neki su ga opljačkali 90-ih", poručio je Oliver Frljić u razgovoru za N1.