Redatelj: "Trump, baš kao i Kralj Lear, ne kontrolira svoje afekte, a to ima katastrofalne posljedice za kraljevstvo“

Iako je Lear u početku tiranin, Shakespeare ga, prema Plazibatovim riječima, „ljušti kao glavicu luka“ sve dok ga potpuno ne ogoli. Kroz patnju i oluju, Lear dolazi do zrna ljudskosti koje se manifestira tek u tragičnom finalu. No da bi došao makar i samo do zrna vlastite ljudskosti, Lear mora ostati bez svega te proći kroz patnju.

"Potresan je trenutak kada se Lear, znajući da idu u smrt, prema Cordeliji konačno počne ponašati kao otac. On tješi kćer govoreći kako će im u zatvorskoj ćeliji biti lijepo, kako će promatrati spletke na dvoru – ta mala ćelija postaje njihova utopija prije samog kraja", ističe redatelj.