Scorseseov "Taksist" pola stoljeća nakon relevantniji je no ikad
Taksist Martina Scorsesea ovog mjeseca slavi 50. obljetnicu. Nominiran za četiri Oscara i dobitnik Zlatne palme na Filmskom festivalu u Cannesu 1976., Scorseseov oštar, halucinacijski portret urbane otuđenosti smatra se jednim od najvažnijih američkih filmova svih vremena. Ujedno je, bez ikakve sumnje, i jedan od najuznemirujućih.
Otuđenost obilježena gospodarskim padom i imperijalizmom
Taksist kanalizira bijes, paranoju i osjećaj otuđenosti jednog američkog desetljeća obilježenog gospodarskim padom, imperijalističkim nasiljem i političkim skandalima. Smješten u oronulu bijedu New Yorka koji se ubrzano deindustrijalizira, film nudi sumornu sliku društva koje se raspada po šavovima.
U njegovu je središtu duboko uznemirujuća vizija muškosti, prožeta rasizmom i mizoginijom.
Društvene i psihološke sile koje je Taksist doveo u fokus nisu nestale. Naprotiv, samo su promijenile oblik – pronašavši novi izraz u digitalnim kulturama oblikovanima platformiranjem ogorčenosti, estetiziranim resentimanom i monetizacijom muškog bijesa.
Američki egzistencijalizam
Travisa Bicklea (kojega Robert De Niro tumači s uznemirujućim intenzitetom) stvorio je scenarist Paul Schrader, koji je uvelike crpio iz vlastitih iskustava izolacije i emocionalne krize. Schrader je inspiraciju pronašao i u književnosti, navodeći mizantropskog Podzemnog čovjeka Fjodora Dostojevskog kao ključni utjecaj.
Steven Prince not only made a memorable impression as Travis Bickle's gun dealer, but also was the feature attraction in Martin Scorsese's brilliant documentary 'American Boy: A Profile of Steven Prince' (1978).
Check out my 50th anniversary review for 'Taxi Driver':
Smještajući europskog egzistencijalnog junaka u američki kontekst, rekao je Schrader:
otkrivate da on postaje neukiji, neuk o prirodi vlastitog problema. Travisov je problem isti kao i problem egzistencijalnog junaka – trebam li postojati? No Travis ne razumije da je to njegov problem, pa ga projicira drugdje. Mislim da je to obilježje nezrelosti i mladosti naše zemlje.
Schrader se također oslanjao na suvremene događaje, uključujući pokušaj atentata na desničarskog političara Georgea Wallacea koji je izveo Arthur Bremer. Rezultat je lik koji je kristalizirao nasilne konfuzije tog razdoblja.
Poput Bremera, Travis vodi dnevnik. Vidimo ga kako u njemu piše na više mjesta u filmu, a dijelove čujemo i u voiceoveru:
Sve životinje izlaze noću. Ku**e, smrdljive pi**e, p**eri, kraljice, vile, narkomani, junkiji, bolesni, pokvareni. Jednog dana doći će prava kiša i isprati sav ovaj šljam s ulica.
Perhaps the most pivotal scene in TAXI DRIVER (1976). Travis Bickle, cradling his .44 Magnum like a woman as he watches couples dance on a screen, as far as removed from that world as one can be. Utterly lost. It's heartbreaking & chilling.
Nepouzdani pripovjedač
Travis, izrazito nepouzdan pripovjedač koji tvrdi da je služio u Vijetnamu, zapošljava se kao taksist jer ne može spavati. Radeći gotovo isključivo noću i stalno na rubu pucanja, vozi gradom u stanju pojačane tjeskobe, piše The Conversation.
Jednog jutra, nakon završetka duge smjene, primijeti mladu ženu kroz prozor ureda u središtu Manhattana. To je Betsy (Cybill Shepherd), ambiciozna djelatnica u kampanji predsjedničkog kandidata Charlesa Palantinea (Leonard Harris).
Betsy ubrzo postaje predmet Travisove opsesije. Počinje se zadržavati u taksiju ispred njezina radnog mjesta, promatrajući je iz daljine. Na kraju je nekako nagovori da izađu na spoj. Spoj završi - loše.
Socijalno nespretan, Travis smatra da je dobar provod odlazak u porno-kino na Times Squareu. Djeluje iskreno zbunjeno kada Betsy odluči da joj je dosta, ljutito odlazi i prekida svaki kontakt s njim. To samo produbljuje Travisovu ogorčenost i kulminira bijesnim sukobom u Betsyinu uredu, gdje je izvrijeđa pred kolegama.
Zlokobni plan djelovanja
Travis počinje psihički tonuti, priznajući kolegi taksistu da mu se po glavi vrte „neke loše ideje“. Odlučuje se na plan djelovanja. Zapisi u dnevniku postaju još zlokobniji.
Opsesivno vježba, gomila oružje i planira javno ubojstvo Betsyina šefa. Političko nasilje postaje način da svojem nezadovoljstvu da oblik, pretvarajući ogorčenost u fantaziju o povijesnom značenju. U prljavom stanu vježba pucanje pred ogledalom.
De Nirova improvizirana rečenica „You talkin’ to me?“ postala je (kako kaže filmska znanstvenica Amy Taubin) „vjerojatno najcitiranija scena u povijesti filma“.
Kada plan ubojstva Palantinea propadne, Travis preusmjerava pozornost na Iris, dvanaestogodišnju seksualnu radnicu koju glumi Jodie Foster. Odlučuje da je mora „spasiti“ od njezina svodnika, uvjeren u vlastitu moralnu ispravnost. Slijedi krvoproliće – toliko brutalno da je film u početku odbijen za komercijalnu distribuciju.
Film završava sumorno ironičnom i dvosmislenom notom.
Mračni zagrobni život
Taksist je podijelio kritičare, ali je odmah osvojio publiku.
Njegova uznemirujuća snaga s vremenom nije oslabila; štoviše, zagrobni život filma bio je gotovo jednako problematičan kao i samo djelo.
Godine 1981. John Hinckley Jr., koji je postao opsjednut filmom, pokušao je ubiti Ronalda Reagana kako bi impresionirao Jodie Foster. Taj je događaj duboko potresao Scorsesea, koji je nakratko razmišljao o potpunom odustajanju od filma.
Travis Bickle više je puta uzdignut na status antiheroja. Lik je bacio dugu kulturnu sjenu, najočitije u filmu Joker Todda Phillipsa iz 2019. godine.
Dokumentarna serija iz 2025. koja se osvrće na Scorseseovu karijeru ponovno otvara pitanje nasljeđa. Redateljica Rebecca Williams kaže Schraderu da ima dojam kako „postoji mnogo Travisa Bicklea, osobito danas“. Schraderov odgovor je izravan:
"Svi oni međusobno razgovaraju na internetu. Kad sam prvi put pisao o njemu, nije razgovarao ni s kim. Uistinu je tada bio Podzemni čovjek. Danas je on Internetski čovjek", rekla je.
