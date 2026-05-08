Oglas

poznati prirodoslovac

Sir David Attenborough slavi 100. rođendan: "Mislio sam da ću ga proslaviti tiho, ali..."

author
Hina
|
08. svi. 2026. 11:15
David-Attenborough
CHRIS J RATCLIFFE / POOL / AFP

Poznati britanski prirodoslovac David Attenborough rekao je da je "potpuno preplavljen" osjećajima zbog rođendanskih čestitaka koje mu stižu u petak na njegov stoti rođendan.

Oglas

Ljudi iz cijelog svijeta ovome poznatom britanskom voditelju programa o životu divljih životinja šalju izraze priznanja, simpatija i naklonosti nakon više desetljeća pionirskoga i inovatorskog rada.

Nakon više od 70 godina, koliko snima filmove, Attenboroughov prepoznatljivi glas sinonim je za priču o prirodi.

On i dalje predstavlja avangardu u nastojanju da se zaštiti okoliš, a posljednjih je godina producirao i neka od svojih najutjecajnijih djela.

U Britaniji se Attenboroughov veliki okrugli rođendan obilježava tjednom posebnih emisija na BBC-ju, koncertom uživo u Royal Albert Hallu, brojnim događajima u muzejima, šetnjama prirodom i sadnjom drveća.

"Zapravo sam mislio da ću svoj stoti rođendan proslaviti tiho, ali čini se da su mnogi od vas imali drukčije zamisli", poručio je u audio poruci koju je objavio BBC.

"Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama koje mi stižu od djece iz vrtića preko korisnika domova za starije, nebrojenih pojedinaca i obitelji svih dobnih skupina."

Zahvalio je svima koji su mu poslali poruke te je svima koji će obilježiti ovaj dan poželio "vrlo sretan dan".

Među njegovim obožavateljima su i članovi britanske kraljevske obitelji, bivši američki predsjednik Barack Obama i pop zvijezda Billie Eilish.

Attenboroughova karizma, humor i toplina, uz širinu njegova znanja i talent za pripovijedanje, učinili su ga televizijskom superzvijezdom.

"Vaša sposobnost da prenesete ljepotu i ranjivost našeg prirodnog okoliša ne može se usporediti s bilo čime", tako je pokojna kraljica Elizabeta sažela njegova postignuća 2019. godine.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
david attenborough sir david attenborough

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ