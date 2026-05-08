Poznati britanski prirodoslovac David Attenborough rekao je da je "potpuno preplavljen" osjećajima zbog rođendanskih čestitaka koje mu stižu u petak na njegov stoti rođendan.
Ljudi iz cijelog svijeta ovome poznatom britanskom voditelju programa o životu divljih životinja šalju izraze priznanja, simpatija i naklonosti nakon više desetljeća pionirskoga i inovatorskog rada.
Nakon više od 70 godina, koliko snima filmove, Attenboroughov prepoznatljivi glas sinonim je za priču o prirodi.
On i dalje predstavlja avangardu u nastojanju da se zaštiti okoliš, a posljednjih je godina producirao i neka od svojih najutjecajnijih djela.
U Britaniji se Attenboroughov veliki okrugli rođendan obilježava tjednom posebnih emisija na BBC-ju, koncertom uživo u Royal Albert Hallu, brojnim događajima u muzejima, šetnjama prirodom i sadnjom drveća.
"Zapravo sam mislio da ću svoj stoti rođendan proslaviti tiho, ali čini se da su mnogi od vas imali drukčije zamisli", poručio je u audio poruci koju je objavio BBC.
"Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama koje mi stižu od djece iz vrtića preko korisnika domova za starije, nebrojenih pojedinaca i obitelji svih dobnih skupina."
Zahvalio je svima koji su mu poslali poruke te je svima koji će obilježiti ovaj dan poželio "vrlo sretan dan".
Među njegovim obožavateljima su i članovi britanske kraljevske obitelji, bivši američki predsjednik Barack Obama i pop zvijezda Billie Eilish.
Attenboroughova karizma, humor i toplina, uz širinu njegova znanja i talent za pripovijedanje, učinili su ga televizijskom superzvijezdom.
"Vaša sposobnost da prenesete ljepotu i ranjivost našeg prirodnog okoliša ne može se usporediti s bilo čime", tako je pokojna kraljica Elizabeta sažela njegova postignuća 2019. godine.
