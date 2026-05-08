Prozvani ustavni sudac odgovara Plenkoviću i Staničiću: "Neki od nas imaju bitno više iskustva..."

– Ustavni sud, naravno, radi. Postojimo, u utorak smo održali stručan sastastanak i na njemu donijeli sigurno pet, šest odluka. Ništa se dramatično ne zbiva, svi eventulni zaostaci se, našim pojačanim angažmanom, mogu nadoknaditi za mjesec, dva. Riječ je samo o tome da bi formiranje vijeća bilo preuranjeno dok ne znamo na čemu smo, koliko će biti ustavnih sudaca. Ustavni sud funkcionira na način da se odluke o ustavnosti donose na plenumu sastavljenom od svih sudaca, a ustavne tužbe građana, koje u 90 posto slučajeva budu odbačene, idu na tročlana vijeća.