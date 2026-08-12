Vučković o glavatoj želvi u Kaštelima: Izbjegavajte kontakt s kornjačom, odmah izađite iz mora...

"Činjenica da se jedinka nalazi u plićaku, neposredno uz plažu, unutar prostora označenog za kupače ili u blizini luke sama po sebi ne znači da se životinja nalazi izvan svojeg prirodnog okoliša niti predstavlja razlog za njezino uklanjanje. Prostori za kupanje i njihove granice predstavljaju način na koji ljudi organiziraju korištenje mora, ali ih istodobno treba uvažiti kao dio prirodnog staništa brojnih morskih vrsta", kazali su iz Ministarstva.