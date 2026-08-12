UGRIZI U MORU
Vučković o glavatoj želvi u Kaštelima: Izbjegavajte kontakt s kornjačom, odmah izađite iz mora...
Nakon što je u nedjelju u Kaštel Lukšiću zabilježen već peti ugriz kupača, ministrica zaštite okoliša poručila je da se situacija s glavatom želvom prati sa stručnjacima, dok njezino uklanjanje zasad nije opcija.
Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrđuju da su upoznati sa situacijom i neuobičajenim ponašanjem jedinke koja se posljednjih dana pojavljuje u blizini kupača. Napominju kako se stanje prati u suradnji sa stručnjacima na lokalnoj razini, ali ističu da uklanjanje kornjače s plaže trenutačno nije prvi izbor.
Glavata želva (Caretta caretta) strogo je zaštićena divlja vrsta, a iz Ministarstva objašnjavaju da njezina prisutnost u blizini plaže ne znači da se nalazi izvan svojeg prirodnog staništa, piše Portal Kaštela.
"Činjenica da se jedinka nalazi u plićaku, neposredno uz plažu, unutar prostora označenog za kupače ili u blizini luke sama po sebi ne znači da se životinja nalazi izvan svojeg prirodnog okoliša niti predstavlja razlog za njezino uklanjanje. Prostori za kupanje i njihove granice predstavljaju način na koji ljudi organiziraju korištenje mora, ali ih istodobno treba uvažiti kao dio prirodnog staništa brojnih morskih vrsta", kazali su iz Ministarstva.
Iako priznaju da ovakvo ponašanje nije uobičajeno, budući da morske kornjače u pravilu izbjegavaju ljude, iz Ministarstva upozoravaju da uklanjanje životinje ne bi trebalo biti prva reakcija.
"Prvo rješenje u ovakvoj situaciji nije uklanjanje životinje iz njezina prirodnog staništa, nego izbjegavanje kontakta između ljudi i životinje", dodaju.
Premještanje zasad nije opcija
Građane zanima i zbog čega se kornjača jednostavno ne bi premjestila na drugu lokaciju. Iz Ministarstva poručuju da je takav postupak strogo reguliran te da bi u ovom slučaju predstavljao rizik za životinju.
"Premještanje životinje ne predstavlja niti prvu niti preventivnu mjeru u ovakvoj situaciji. Hvatanje i premještanje ujedno predstavlja intervenciju i stres za divlju životinju te mora imati jasno stručno opravdanje. Osim toga, samo fizičko premještanje jedinke na otvoreno more ili na drugo područje ne znači nužno da se ona neće ponovno vratiti u ovo područje."
Ako se daljnjim praćenjem utvrdi da postoje okolnosti koje zahtijevaju drukčije postupanje, moguće su i dodatne mjere.
"Ako bi se daljnjim praćenjem utvrdilo da postoje okolnosti koje zahtijevaju drugačije postupanje – primjerice da je životinja ozlijeđena ili bolesna, odnosno ako bi se procijenilo da se sigurnost ljudi ne može odgovarajuće osigurati drugim primjerenim mjerama – stručne i nadležne službe mogu razmotriti potrebu za dodatnim postupanjem", zaključili su iz Ministarstva.
Dodaju da će nastaviti pratiti situaciju na terenu te, ovisno o procjeni rizika, odlučiti o eventualnim novim mjerama.
Preporučili postavljanje upozorenja
Ministarstvo je lokalnoj zajednici preporučilo postavljanje jasno vidljivih obavijesti i upozorenja na plažama na kojima se kornjača učestalo pojavljuje. Kupačima u Kaštelima uputili su i konkretne preporuke kako postupiti ako naiđu na životinju.
"Ako se kornjača pojavi dok ste u moru, mirno se udaljite i izađite na obalu dok se sama ne udalji. Kornjači se ne smije prilaziti radi fotografiranja ili snimanja, pokušavati je dodirivati, plivati ili roniti uz nju, hraniti je, tjerati, hvatati niti joj na drugi način ograničavati kretanje."
Iz Ministarstva upozoravaju da hranjenje može dodatno pogoršati situaciju jer životinju privikava na ljude.
"Hranjenje dodatno pogoršava problem jer životinju privikava na ljude. Građani ne bi trebali sami pokušavati otjerati ili uhvatiti kornjaču jer to može izazvati još agresivniju obrambenu reakciju. Odmah izađite iz mora i u slučaju otvorene rane potražite liječničku pomoć", naveli su.
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