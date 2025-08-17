Redatelj Arsen Oremovič
U Sarajevu premijerno prikazan dokumentarac o "Haustoru"
Dokumentarni film hrvatskog novinara, publicista i redatelja Arsena Oremovića "Treći svijet" posvećen zagrebačkom bendu "Haustor", u nedjelju je premijerno prikazan na 31. Sarajevo Film Festivalu (SFF) okupivši pritom sve članove te legendarne skupine iz ranih 80-ih godina.
Film Arsena Oremovića o "Haustoru", bendu koji je uvelike oblikovao glazbenu scenu bivše Jugoslavije, u konkurenciji je za najbolji dokumentarac ovogodišnjeg SFF-a, a za nagradu Srce Sarajeva u tom se žanru natječe s još 11 ostvarenja, među kojima je i film "Lekcije mog tate" redateljice Dalije Dozet, još jedno ostvarenje iz najnovije hrvatske produkcije.
"Treći svijet" izazvao je veliko zanimanje sarajevske publike i iznimno pozitivne reakcije jer donosi zanimljivu priču o tome kako je "Haustor" 1984. transformiran kada su dvojica ključnih kreativaca benda Darko Rundek i Srđan Sacher odlučili krenuti svaki svojim putem.
To se dogodilo baš nakon što je objavljen album "Treći svijet". Iako se danas smatra jednim od najznačajnijih rock albuma nastalih u bivšoj Jugoslaviji, publika i kritika različito su ga primili, a uglavnom je nedostajalo razumijevanja za tu vrstu glazbenog izričaja. Sada prevladava ocjena da je album jednostavno bio ispred svog vremena no kada je objavljen označio je kraj Rundekove i Sacherove suradnje u bendu koji su stvorili 1979. godine.
Četrdeset godina nakon razlaza pokazali su spremnost na filmu ispričati svoje priče o tome što se zapravo dogodilo i o tome kako je nastao "Treći svijet", ali i o cijeloj svojoj suradnji.
U tome su sudjelovali i svi nekadašnji članovi benda pa su se nakon više od dva desetljeća u filmu, ali i u Sarajevu, uz Rundeka i Sachera, ponovo našli i Zoran Zajec, Ozren Štiglić i Srđan Gulić.
Film, koji govori o tome kako je nastao "Haustor" nastajao je od 2020. kada su Oremović, Rundek i Sacher o svemu počeli neformalno razgovarati.
Poetika stvaralaštva
Oremović kaže da nije bilo lako jer između dvojice glazbenika, uz poštovanje koje imaju jedan prema drugome, i dalje postoji jasna spoznaja o tome što ih je razdvojilo no kada su se ponovo našli u studiju vrlo brzo su "kliknuli" i nastavili kao da su u svim proteklim godinama neprestano zajedno svirali.
Kako je rekao nakon premijere, glavni mu je cilj bio predstaviti poetiku stvaralaštva ključnih ljudi "Haustora". "To je doista bio poseban bend pa sam im ponudio da to ne bude biografski film nego da vidimo što ih je oblikovalo", istaknuo je.
Glazbeni producent nekadašnjeg Jugotona Siniša Škarica na filmu je ustvrdio da iz današnje perspektive sa sigurnošću može reći da je "Treći svijet" među deset najboljih, a možda i najbolji album u povijesti rock scene cijele bivše Jugoslavije.
"Prava slika umjetnosti ne može se osporiti. Svatko tko stvara treba vjerovati u ono što radi pa i kada ga pokušavaju osporiti", kazao je Škarica u Sarajevu.
Sacher je poručio da umjetnici danas kao i prije imaju obvezu očuvati svoju autonomiju i kriterije ne obazirući se želje drugih da njihova djela pretvore u robu koju će lakše prodati.
Hrvatska premjera filma planirana je u Vukovaru, a za 30. rujna zakazana je zagrebačka projekcija da bi se od listopada film počeo prikazivati u kinima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare