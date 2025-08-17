U Sarajevu premijerno prikazan dokumentarac o "Haustoru"

To se dogodilo baš nakon što je objavljen album "Treći svijet". Iako se danas smatra jednim od najznačajnijih rock albuma nastalih u bivšoj Jugoslaviji, publika i kritika različito su ga primili, a uglavnom je nedostajalo razumijevanja za tu vrstu glazbenog izričaja. Sada prevladava ocjena da je album jednostavno bio ispred svog vremena no kada je objavljen označio je kraj Rundekove i Sacherove suradnje u bendu koji su stvorili 1979. godine.