U 67. godini
Umro istaknuti hrvatski filmski producent Igor A. Nola
U 67. godini života u Zagrebu je preminuo Igor A. Nola, istaknuti hrvatski filmski producent s gotovo četrdeset godina međunarodnog iskustva u filmskoj i televizijskoj industriji, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC).
Od Igora A. Nole oprostio se i predsjednik Hrvatske udruge producenata Hrvoje Osvadić, istaknuvši da je svojim znanjem, vizijom i profesionalnošću otvorio vrata dolasku velikih svjetskih produkcija u Hrvatsku i time dao nemjerljiv doprinos razvoju hrvatske filmske industrije.
Tijekom svoje višedesetljetne karijere radio je na desecima filmova i televizijskih serija, od velikih međunarodnih produkcija do autorskih filmova koji su ostvarili značajne uspjehe na najvažnijim svjetskim filmskim festivalima. Puno toga što danas u našem poslu smatramo uobičajenim rezultat je upravo njegova rada i predanosti, dodao je Osvadić.
Igor A. Nola radio je kao asistent redatelja, direktor filma i producent na više od sedamdeset igranih filmova i televizijskih serija u Hrvatskoj, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Austriji, Italiji, Velikoj Britaniji, SAD-u i drugim europskim zemljama.
Od 1994. do 1998. obnašao je dužnost direktora produkcije Vardar filma. Tijekom tog razdoblja sudjelovao je u snimanju filmova Dobrodošli u Sarajevo (1997., r. Michael Winterbottom) i Mirotvorac (1997., r. Mimi Leder). Godine 2000. dovodi prvu filmsku koprodukciju u Hrvatsku, Poput lošeg sna u režiji Antonija Mitrikevskog.
Među najznačajnijim međunarodnim filmskim projektima na kojima je Nola radio ističu se Diana (2013.) redatelja Olivera Hirschbiegela, L'Odyssée (2016.) redatelja Jérômea Sallea, Ibiza (2018.) za Netflix, Hitman's Wife's Bodyguard (2021.) redatelja Patricka Hughesa te Speak No Evil (2024.) i Clayface (2026.) redatelja Jamesa Watkinsa.
U televizijskoj produkciji ostvario je zapažene rezultate kao producent međunarodnih serija McMafia (2018.), koja je osvojila nagradu International Emmy za najbolju dramsku seriju, The Ipcress File (2022.), Clark (2022.), SAS Rogue Heroes (2023.), kao i drugih međunarodnih televizijskih projekata.
Uz rad na velikim međunarodnim filmskim i televizijskim produkcijama, Igor A. Nola posvetio se i nezavisnom filmu, autorskim projektima i međunarodnim koprodukcijama. Razvijao je suradnje s producentima i redateljima iz različitih europskih zemalja, omogućujući realizaciju filmova različitih produkcijskih opsega i umjetničkih stilova.
Posebno se isticala njegova dugogodišnja suradnja s islandskim redateljem Rúnarom Rúnarssonom, s kojim je realizirao filmove Vrapci (2015.), dobitnika Zlatne školjke na Filmskom festivalu u San Sebastiánu, Jeka (2019.) i Kad svane dan (2024.).
Njegov interes za različite oblike filmskog stvaralaštva potvrđuju i manjinske hrvatske koprodukcije poput dokumentarnog filma Selo bez žena (2010.) te igranog filma Soba 304 (2011.). Takvim je projektima doprinosio međunarodnoj vidljivosti hrvatske kinematografije i stvaranju prostora za realizaciju nezavisnih filmskih ostvarenja.
Poseban trag ostavio je u prepoznatljivosti Hrvatske kao međunarodne filmske destinacije. Suradnjom s vodećim svjetskim produkcijskim kućama i realizacijom velikih stranih produkcija, Nola je pridonio afirmaciji hrvatskih filmskih profesionalaca, produkcijskih kapaciteta i raznolikih lokacija. Među najznačajnijim projektima njegove produkcijske kuće realiziranima u Hrvatskoj u okviru programa poticaja Filming in Croatia nalaze se McMafia, Hitman's Wife's Bodyguard, The Ipcress File, Canary Black i Speak No Evil.
Njegov profesionalni opus obilježili su međunarodna suradnja, produkcijska izvrsnost i trajna posvećenost razvoju servisne produkcije u Hrvatskoj. Iza sebe je ostavio značajnu filmografiju i nemjerljiv doprinos pozicioniranju Hrvatske na međunarodnoj filmskoj i televizijskoj karti.
"Teško je o Igoru govoriti u prošlom vremenu. Njegova nevjerojatna energija, kojoj sam svjedočio od prvog susreta 2019. godine, na velikom filmskom setu usred Zagreba, kao da je pokretala cijelu našu industriju", rekao je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Chris Marcich.
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