Tijekom svoje višedesetljetne karijere radio je na desecima filmova i televizijskih serija, od velikih međunarodnih produkcija do autorskih filmova koji su ostvarili značajne uspjehe na najvažnijim svjetskim filmskim festivalima. Puno toga što danas u našem poslu smatramo uobičajenim rezultat je upravo njegova rada i predanosti, dodao je Osvadić.