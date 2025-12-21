VIDEO / Treći "Avatar" Jamesa Camerona u prvom vikendu zaradio već 345 milijuna dolara

Treći nastavak filma "Avatar" redatelja Jamesa Camerona zaradio je prvoga vikenda prikazivanja u svijetu gotovo 345 milijuna američkih dolara, kako se i očekivalo, objavio je u nedjelju distributer Walt Disney.
Oglas
U američkim i kanadskim kinima film, punog naziva "Avatar: Vatra i pepeo", zaradio je 88 milijuna dolara, naveo je Disney.
Zoe Saldana i Sam Worthington posudili su glasove glavnim likovima u filmu, priči o plemenu Na'vija, plavim bićima visokim tri metra, koji se moraju boriti za zaštitu svoje obitelji i planeta Pandore.
Prvi "Avatar", objavljen 2009., predvodi ljestvice zarade svih vremena s 2,9 milijardi dolara od prodaje ulaznica diljem svijeta. Nastavak iz 2022. „Avatar: Put vode“ na trećem je mjestu s 2,3 milijarde dolara zarade.
U trećem nastavku upoznajemo Narod pepela, agresivnije pleme Na'vija sivkaste puti koje predstavlja mračniju stranu Pandore. Redatelj James Cameron film je snimao istodobno s drugim nastavkom kako bi osigurao vizualni kontinuitet.
Kritičari kažu da je film emocionalno zahtjevan, ne samo vizualno spektakularan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas