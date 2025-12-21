Oglas

"Vatra i pepeo"

VIDEO / Treći "Avatar" Jamesa Camerona u prvom vikendu zaradio već 345 milijuna dolara

author
Hina
|
21. pro. 2025. 18:35
Director James Cameron and his wife, Suzy Amis Cameron, attend the premiere for the film 'Avatar: Fire and Ash', in Los Angeles, California, U.S., December 1, 2025.
REUTERS/Mario Anzuoni

Treći nastavak filma "Avatar" redatelja Jamesa Camerona zaradio je prvoga vikenda prikazivanja u svijetu gotovo 345 milijuna američkih dolara, kako se i očekivalo, objavio je u nedjelju distributer Walt Disney.

U američkim i kanadskim kinima film, punog naziva "Avatar: Vatra i pepeo", zaradio je 88 milijuna dolara, naveo je Disney.

Zoe Saldana ​i Sam Worthington ​posudili su glasove glavnim likovima u filmu, priči o plemenu Na'vija, plavim bićima visokim tri metra, koji se moraju boriti za zaštitu svoje obitelji i planeta Pandore.

Prvi "Avatar", objavljen 2009., predvodi ljestvice zarade svih vremena s 2,9 milijardi dolara od prodaje ulaznica diljem svijeta. Nastavak iz 2022. „Avatar: Put vode“ na trećem je mjestu s 2,3 milijarde dolara zarade.

U trećem nastavku upoznajemo Narod pepela, agresivnije pleme Na'vija sivkaste puti koje predstavlja mračniju stranu Pandore. Redatelj James Cameron film je snimao istodobno s drugim nastavkom kako bi osigurao vizualni kontinuitet.

Kritičari kažu da je film emocionalno zahtjevan, ne samo vizualno spektakularan.

Teme
Avatar Avatar franšiza Avatar: Vatra i pepeo James Cameron Na'vi i Pandora

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

