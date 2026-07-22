"do kraja godine"
Elon Musk najavio AI ekranizaciju "Odiseje": "Bit će povijesno vjerna i odana Homeru"
Milijarder Elon Musk najavio je da će njegova platforma za umjetnu inteligenciju Grok Imagine do kraja godine producirati cjelovečernju ekranizaciju Homerove "Odiseje", za koju tvrdi da će biti "povijesno vjerna i odana izvornom djelu".
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Objavu je podijelio na društvenoj mreži X, gdje je poručio da će film nastati uz pomoć umjetne inteligencije. Uz objavu je priložio i poveznicu na trominutni video koji je, prema autoru objave, generiran upravo pomoću Grok Imaginea, a prikazuje susret Odiseja i nimfe Kalipse, prenosi Guardian.
Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026
Muskova najava dolazi nakon velikog uspjeha filma "Odiseja" redatelja Christophera Nolana, koji je u kina stigao prošlog petka. U filmu glavne uloge tumače Matt Damon kao Odisej i Anne Hathaway kao Penelopa, a ostvarenje je naišlo na iznimno pozitivne reakcije kritike i publike te ostvarilo snažan rezultat na kino-blagajnama.
Osnivač SpaceX-a i Tesle posljednjih je mjeseci više puta javno kritizirao Nolanov odabir glumaca. Posebno je osporavao angažman Lupite Nyong'o, koja u filmu tumači Helenu Trojansku i Klitemnestru, kao i transrodnog glumca Elliota Pagea u ulozi Sinona. Musk je tvrdio da je Nolan takve odluke donio kako bi osvojio filmske nagrade te poručio da je redatelj "izgubio svoj integritet".
Unatoč tim kritikama, film je ostvario izvrstan komercijalni uspjeh. Tijekom prvog vikenda prikazivanja zaradio je 264 milijuna američkih dolara na svjetskim kino-blagajnama, dok je na Rotten Tomatoesu ostvario čak 97 posto pozitivnih ocjena publike.
Lupita Nyong'o još je u svibnju odgovorila na kritike dijela konzervativne javnosti, istaknuvši kako glumačka postava odražava stvarni svijet te da ne vidi smisao u opravdavanju svojih uloga jer će kritike postojati bez obzira na njezine odgovore.
Christopher Nolan također se osvrnuo na polemike oko filma, poručivši da su rasprave koje se vode prije nego što publika pogleda film uglavnom bespredmetne jer nitko od sudionika zapravo još ne zna kakav je film.
Redatelj je komentirao i sve veću ulogu umjetne inteligencije u filmskoj industriji. Odbacio je tvrdnje da bi AI mogao zamijeniti ljudsku kreativnost, nazvavši takvu ideju besmislenom. Dodao je kako smatra da je riječ o tehnologiji koju snažno podupiru investitori i tehnološke tvrtke, dok je publika, prema njegovu mišljenju, u velikoj mjeri i dalje odbacuje.
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