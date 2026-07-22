Elon Musk najavio AI ekranizaciju "Odiseje": "Bit će povijesno vjerna i odana Homeru"

Osnivač SpaceX-a i Tesle posljednjih je mjeseci više puta javno kritizirao Nolanov odabir glumaca. Posebno je osporavao angažman Lupite Nyong'o, koja u filmu tumači Helenu Trojansku i Klitemnestru, kao i transrodnog glumca Elliota Pagea u ulozi Sinona. Musk je tvrdio da je Nolan takve odluke donio kako bi osvojio filmske nagrade te poručio da je redatelj "izgubio svoj integritet".